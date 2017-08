Fortuna Wintergarten will die Marktführerschaft für Wintergärten im Rheinland weiter ausbauen.

1000 qm große Ausstellung und Wintergartenausstellung zwischen Köln und Düsseldorf täglich geöffnet.

(firmenpresse) - Fortuna Wintergarten will die Marktführerschaft für Wintergärten im Rheinland weiter ausbauen.Unser Team hat sich vergrößert um die ständig steigende Nachfrage an unseren Produkten mit individueller und kompetenter Beratung und Verkauf zu füllen.3 neue Mitarbeiter sind in der Planungs- und Verkaufsabteilung von Fortuna Wintergarten neu an Bord aber keinesfalls neu in der Branche. Wir haben ausgesuchte Fachleute mit Branchenerfahrung für die Beratung unserer Kunden gewinnen können erklärt Verkaufsleiter Thomas KöhlerDie 3 NEUEN im TeamAndreas Hannemann übernimmt den Bereich moderne Bauelemente Fenster und Haustüren, Pascal Albert, selbst Handwerksmeister, berät zum Thema Terrassendächer und Sommergärten, last but not least Jens Steufkens für den Bereich Wintergärten und Faltwandsysteme.Fortuna Wintergarten betreibt in Langenfeld genau zwischen Köln und Düsseldorf eine täglich geöffnete 1000 qm große Ausstellung und Wintergartenausstellung. Jeden Sonntag besteht zudem die Möglichkeit der freien Schau von 11.00 – 16.00 Uhr natürlich dann ohne Beratung.Schon lange ist Fortuna Wintergarten ein Vollsortimenter mit Produkten rund um das Haus. Ob Rollladen, Fenster, Vordächer, Sonnenschutz in allen Variationen oder moderne Haus Automatisation und Wohnwintergärten.Produkte Made in Germany von den Profi- Systemherstellern Schüco, Solarlux, Weinor, Varisol, Tebau, Wipro, BE-Bauelemente, Somfy, Roma, Markilux und viele mehr …..Die Anschaffung solcher Produkte sollte eine Entscheidung fürs Leben sein deshalb steht Qualität in Material sowie TOP ausgebildete eigene Montageteams mit Hersteller-Zertifizierung an oberster Stelle.Der besondere TIPP : Planungstage mit Herbstfest und kostenfreien Infovorträgen ohne Fachchinesisch für Endverbraucher zu verschiedenen Themen am 29. Und 30. September 2017Und wem das zu lange dauert der kann ab 01.08.2017 die neuen Farbprospekte anfordern Online unter www.Fortuna-Wintergarten.de oder in unserer Kundenzentrale unter 02173-18805.Fortuna Wintergarten versteht sich auf Service von A-Z. Beratung,Planung,Verkauf und eigene Montage der Produkte in ganz NRW.Fortuna Wintergarten Vertriebs GmbH40764 Langenfeld, Steinstr. 1Tel:02173-18805 Fax 02173-17852www.Fortuna-Wintergarten.deBereitgestellt von: TOMDatum: 05.08.2017 - 13:54 UhrSprache: DeutschNews-ID 1517822Anzahl Zeichen: 2223Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Herr Thomas KöhlerStadt: 40764 Langenfeld im Rheinland Telefon: 02173-18805Meldungsart: bitteVersandart: VeröffentlichungFreigabedatum: 04.08.2017.Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.