NEUE KOOPERATIONSPARTNER

art‘otel Berlin Mitte und Ermelerhaus kooperieren mit Williams & Gauld für eine Online-Akademie

(firmenpresse) - Am 30. & 31. Oktober findet die erste Präsenzveranstaltung des Lehrgangs zur Weddingmanagerin/designerinder von Williams & Gauld gegründeten Gold Wedding Academy statt. Für dieses Opening konnten das art‘otel Berlin Mitte und das Ermelerhaus gewonnen werden.Besondere Räumlichkeiten versetzen in HochzeitsstimmungDie Eingansveranstaltung der Fortbildung wird in den historischen Räumlichkeiten des Ermelerhauses stattfinden. Diese Räume wurden zu den 10 romantischsten Hochzeitslocations Berlins gewählt und sind optimal die Teilnehmer auf die Branche und das Thema Heiraten einzustimmen. Unterschiedliche Dienstleister der Hochzeitsbranche werden Montags den Teilnehmern Einblicke in diese Welt geben und die verschiedenen Aspekteerläutern. Das erste Modul wird ebenfalls an diesem Tag durch Dozentinnen der Academy unterrichtet werden.Besondere Konditionen für LehrgangsteilnehmerFür alle angehenden Weddingmanager/designer ist die Übernachtung in einem exclusiven Einzelzimmer imTagungshotel inklusive.Weitere Informationen finden Interessierte unter:www.gold-academy.com | www.williams-gauld.com | www.artotels.comDie von Williams & Gauld gegründete, Gold Wedding Academy ist eine Online-Akademie, die für junge Designerinnen und Designer sowie Fachkräfte aus dem Eventmanagement mit zwei Lehrgängen eine Möglichkeit bietet in 7 Monaten sich berufsbegleitend weiterzubilden. Mit dem Wunsch Hochzeitsplaner/in oder Hochzeitsdesigner/in zu werden erlernen die Teilnehmenden in Präsenz- und Onlinemodulen das dafür nötige Know-how um sich in der deutschsprachigen Hochzeitsbranche zurecht zu finden und die eigene Neugründung voranzutreiben. Jedes Jahr erhalten nur 10 ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit sich in diesem Bereich von der Berliner Hochzeitsagentur Williams & Gauld weiterbilden zu lassen.Bereitgestellt von: GoldacademyDatum: 05.08.2017 - 14:07 UhrSprache: DeutschNews-ID 1517824Anzahl Zeichen: 1315Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Alexandra WilliamsStadt: Berlin Telefon: (0)30 91 90 62 -36Meldungsart: KooperationVersandart: VeröffentlichungDiese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.