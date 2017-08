PRIVATE AKADEMIE FÜR HOCHZEITSPLANUNG

Neue Hochzeits-Lehrgänge auf höchstem Niveau

(firmenpresse) - AB SEPTEMBER 2017 STARTET DIE NEU GEGRÜNDETE GOLD WEDDING ACADEMY:Aufgrund der großen Nachfrage nach qualifizierten und inhaltlich fundierten Fortbildungen im Bereich Hochzeitsplanung und Hochzeitsgestaltung haben die Inhaberinnen der Hochzeitsagentur Williams & Gauld aus Berlin die neue Gold Wedding Academy gegründet. Ab September 2017 werden nun Talente aus demEventmanagement und Design zu Hochzeitsplaner/innen und Hochzeitsdesigner/innen ausgebildet.Studieren neben dem Job & der FamilieDie Fortbildung richtet sich an junge Studierende und Absolventen aus dem Eventmanagement und Kommunikationsdesign, die vor der Herausforderung stehen ihren Platz in der jeweiligen Branche zu finden, aber auch an Interessierte die sich beruflich verändern möchten oder erstmalig den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchten. Die Hochzeitsbranche ist im deutschsprachigen Raum eine sich schnell entwickelnde und stark verändernde Branche. Die Entwicklung hin zum Veranstaltungs-Spektakel lässt sich seit den letzten 4 Jahren verstärkt in vielen Regionen Deutschlands beobachten. Die somit erhöhte Nachfrage nach kreativen Anbietern und Hochzeitsplanerinnen mit besonderen Design-Ideen kann kaum gedeckt werden. Junge Kreative tendieren aus diesem Grund immer mehr zu einem Wedding Business, das schnell expandieren kann aber auch einige Hürden nehmen muss. Für diese Herausforderungen bereitet der Lehrgang sie vor.Lehrgang im Weddingmanagement oder WeddingdesignAls Hochzeitsplanerin oder Weddingdesignerin zu arbeiten bedeutet heute nicht mehr allein schöne Dinge zu recht zu rücken und dekorativ sich auzuleben. Der Alltag fordert viele Eigenschaften, wie Selbstdisziplin,wirtschaftliches Feingefühl und Serviceorientierung, die teilweise in den klassischen Studiengängen nicht in aureichendem Maße thematisiert werden können. Aus diesem Grund können nun ab dem Wintersemester 2017/2018 Interessierte einen Lehrgang belegen, der entweder zum/zur Weddingmanagerin oder zum/zurWeddingdesignerin qualifiziert und in 7 Monaten mit 10 Fachmodulen maßgebliche Lehrinhalte für die Selbständigkeit in dieser Branche vermittelt.Weitere Informationen finden Interessierte unter:www.gold-academy.com | www.williams-gauld.comDie, von Williams & Gauld gegründete, Gold Wedding Academy ist eine Online-Akademie, die für junge Designerinnen und Designer sowie Fachkräfte aus dem Eventmanagement mit zwei Lehrgängen eine Möglichkeit bietet in 7 Monaten sich berufsbegleitend weiterzubilden. Mit dem Wunsch Hochzeitsplaner/in oder Hochzeitsdesigner/in zu werden erlernen die Teilnehmenden in Präsenz- und Onlinemodulen das dafür nötige Know-how um sich in der deutschsprachigen Hochzeitsbranche zurecht zu finden und die eigene Neugründung voranzutreiben. Jedes Jahr erhalten nur 10 ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit sich in diesem Bereich von der Berliner Hochzeitsagentur Williams & Gauld weiterbilden zu lassen.Bereitgestellt von: GoldacademyDatum: 05.08.2017 - 14:09 UhrSprache: DeutschNews-ID 1517825Anzahl Zeichen: 2375Kontakt-Informationen:Meldungsart: UnternehmensinformationVersandart: VeröffentlichungDiese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.