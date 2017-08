Ulrike Beumers Versicherungen informiert über die Private Krankenversicherung in Köln.

Das Versicherungsmaklerbüro Beumers startet mit neuem Internetangebot in die digitale Zukunft.

(firmenpresse) - Versicherungsmaklerin Ulrike Beumers investiert in die digitale Zukunft und hat jetzt mit einem neuen Internetangebot den Grundstein für eine moderne und zeitgemäße Zielgruppenansprache gelegt.Die Versicherungsbranche sieht sich gegenwärtig einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber, auf die nun richtig reagiert werden muss.Ulrike Beumers, Inhaberin der Versicherungsagentur Beumers sagt: „Wir müssen uns mit dem Kulturwandel und dem veränderten Kommunikationsverhalten der jungen Generation auseinandersetzen. Die Zugangswege in den Bereichen Vertrieb und Beratung sind im digitalen Zeitalter vielfältiger geworden. Wir haben darauf nun mit einer neuen und modernen Webseite reagiert. Unsere neue Webseite wurde als eigenständige und kompakte Landingpage konzipiert. Damit präsentieren wir die Produktwelt rund um die private Krankenversicherung. Durch den gezielten Einsatz von Strukturelementen, richten wir den Fokus der Besucher genau auf die gesuchten Informationen. Auch die optimale Darstellung auf mobilen Endgeräten ist uns sehr wichtig."Das renommierte Versicherungsmaklerbüro Beumers in Köln ist spezialisiert auf den Bereich der privaten Krankenversicherung und überzeugt seit vielen Jahren mit einer qualifizierten, transparenten, unaufdringlichen, ehrlichen und bedarfsgerechten Beratung.Das Angebot auf der neuen Landingpage richtet sich speziell an Beamtenanwärter, Beamte, Angestellte und Selbstständige und Heilfürsorgeberechtigte.