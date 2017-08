Sich den neuen Spielregeln stellen

Speakerin Edith Karl plädiert für mehr Mut und permanente Entwicklung

(firmenpresse) - In Zeiten der rasanten Veränderung ist vor allem Mut gefragt, sagt Edith Karl. Die Rednerin und Beraterin aus Kapfenberg in der Steiermark erhielt kürzlich in Berlin die Europäische Comenius Medaille 2017 im Bereich Erwachsenenbildung. Die GPI, Gesellschaft für Pädagogik und Medien e. V., verlieh Karl ihr diese Auszeichnung für das wohl weltweit größte Kompendium "Erfolgswissen für Mensch und Wirtschaft".Digitalisierung, Automatisierung und Globalisierung führen laut Edith Karl zu neuen Spielregeln in der Wirtschaft. "Heute kommt ein Unternehmen nur noch voran, wenn es den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Dabei konsequent zu sein, dazu gehört Mut", sagt die Geschäftsführerin der PowerManagement GmbH. Per Internetradio hat sie bereits mit über 120 Persönlichkeiten gesprochen - sowohl aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien als auch aus Kunst und Extremsport. "Die Erfolgsprinzipien sind ja überall dieselben", betont die gebürtige Wienerin.Erfolgreich sein und sich weiterentwickeln, das wollen offenbar sehr viele Menschen, denn die Zahl derjenigen, die die Interviews als Podcast abonnieren, wächst. Inzwischen werden die einfühlsam und humorvoll geführten Gespräche bereits in 106 Ländern gehört. "Ich möchte dazu animieren zu handeln. Und das auch gegen den Widerstand, den unsere Ängste leisten", sagt die Mut-Expertin Karl. Risiken seien kein Grund zum Weglaufen, eher ein positives Zeichen: "Wo nichts schiefgehen kann, entsteht selten etwas Großes."Mit dem jetzt ausgezeichneten Kompendium hat sich Edith Karl einen Herzenswunsch erfüllt. Sie möchte Menschen inspirieren und ihnen eine Initialzündung für mehr Erfolg im eigenen Leben geben.Jeder Unternehmer und jede Führungskraft weiß: Führungswissen ist rentabler als die profitabelste Aktie und wertvoller als Gold. Dazu braucht es weniger Managementtheorien als vielmehr die beständige Weiterentwicklung der eigenen Führungspersönlichkeit.KompendiumDas Kompendium "Erfolgswissen für Mensch und Wirtschaft" mit über 5.000 Minuten Hörerlebnis und Begleitbuch ist über http://www.edithkarl.com/kompendium zu beziehen.Edith Karl ist geschäftsführende Gesellschafterin der PowerManagement GmbH, motivierende Vortragsrednerin und inspirierende Interviewpartnerin. Ihre Podcasts werden bereits in 106 Ländern gehört. Karls These lautet: "These: So geht es nicht mehr weiter. Mensch und Wirtschaft müssen wieder näher zusammenrücken!" Im Laufe von mehr als drei Jahrzehnten als Unternehmerlotsin hat sie "Mut zum Erfolg - die neuen Spielregeln für Mensch und Wirtschaft heute" entwickelt.