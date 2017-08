Villa Oliveto Premium-Olivenöl

Das Premium-Olivenöl "THE ONE" aus dem Hause Villa Oliveto überzeugt immer mehr Feinschmecker in der Region Hannover.

(firmenpresse) - Echte Gourmets wissen es längst: Ein hochwertiges Olivenöl muss den Kenner sofort bei Duft und Geschmack überzeugen. Aber nur ein Olivenöl von höchster Qualität vermag eine solche aromatische Explosion im Mund auszulösen. Bei Villa Oliveto wird genau das produziert: Olivenöl auf höchstem kulinarischen Niveau!Traditionelle Landwirtschaft, eine qualitätsschonende Verarbeitung, sowie höchste Kompetenz im Bereich Oliven bilden die Grundlage für ein wirklich gutes Naturprodukt. Besonders wichtig ist bei Villa Oliveto die fachgerechte und schonende Produktion des Olivenöls. Das Unternehmen ist stolz darauf, dass viele Arbeitsschritte noch traditionell in mühsamer Handarbeit verrichtet werden. Die Oliven werden bei Villa Oliveto einzeln per Hand gepflückt, überprüft und kaltgepresst am selben Erntetag. Die Kunden erhalten damit die renommierte erste Pressung aus der Frühernte. Das Premium-Olivenöl "THE ONE" ist dabei 100% ehrlich. Das klare native Olivenöl Extra ist dadurch weit über die Grenzen Hannovers hinaus bekannt und bei vielen Gourmets beliebt. Das Olivenöl "THE ONE" ist bei der Geschmacksprüfung frei von Fehlern. Durch labortechnische Qualitätsanalysen für jede Charge wird nachgewiesen, dass das Olivenöl nicht verschnitten ist. Selbstverständlich wird bei Villa Oliveto auch auf Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Gluten und Gentechnik verzichtet.Gute Oliven sind die Grundlage einer gesunden Mittelmeerküche. Das Premium Olivenöl "THE ONE" von Villa Oliveto, wird daher traditionell aus der Olivensorte Gemlik hergestellt. Die Gemlik Oliven sind mittelgroße, schwarze Oliven, welche mit einem vollmundigen Fruchtfleisch und einzigartigem Aroma überzeugen.Interessant für Gastronomie und Wiederverkäufer: Das Premium-Olivenöl "THE ONE" eignet sich besonders gut für den Verkauf an sehr anspruchsvolle Kunden in Bioläden, Bio-Märkten, Feinkostgeschäften, Teefachgeschäften, Apotheken und Reformhäusern. Aber auch als Fine-Dining-Olivenöl in der Spitzengastronomie ist das extra native Olivenöl gefragt, dabei ist es ganz egal ob es in der Sterneküche oder im Gasthaus mit gehobenem Niveau zum Einsatz kommt. Besonders wichtig für die Spitzengastronomie: Das Olivenöl "THE ONE" überzeugt auf ganzer Linie mit seinen besonderen physikalischen Eigenschaften und seinem unvergleichlichen Geschmack. Es bietet eine einzigartige Komposition von fruchtigen, herben und zart bitteren Noten. Das Olivenöl von Villa Oliveto erfüllt die strengen Anforderungen eines extra nativen Olivenöls der höchsten Güteklasse. Das leicht trübe Premium-Olivenöl "THE ONE", zeichnet sich besonders durch seinen feinen Duft nach frischen Oliven sowie einen extravaganten, milden und fruchtigen Geschmack aus. Die natürliche Komposition von Frucht, Schärfe und Bitterkeit ist dabei einzigartig. Die Bitternoten und Schärfe sind klar vorhanden, dominieren das Öl jedoch nicht.