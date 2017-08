Studentenwohnungen als profitable Anlage mit solider Rendite

Wohnraum ist knapp vor allem für Studenten. In einer der ältesten Universitätsstädte Deutschlands, in Greifswald entstehen 122 Studentenapartment mit höchster Energieeffizienz und KfW gefördert. Eine solide Rendite und ein dauerhafter Bedarf sind gesichert. Einige der Apartments sind auch barrierefrei. Das interessante ist ein überschaubares Investment unter 90000 €

(firmenpresse) - Hochwertige Studentenapartments von Pythagoras Concept & Consulting in Greifswald. BIONIQ umfasst die Errichtung von insgesamt 112 abgeschlossenen Apartments. Das moderne Wohnhaus wärmt und kühlt ohne CO2-Emissionen und bietet eine besonders angenehme Wohnatmosphäre. Neueste Technologien und Baustoffe werden so integriert, dass das Produkt gleichermaßen innovativ und umweltfreundlich sowie wertbeständig und wirtschaftlich ist. Der Kaufpreis pro Quadratmeter beträgt pauschal 3.700,00 EUR.Die 34,5 m² großen, barrierefreien Apartments sowie die 22,6 m² großen Apartments bieten optimal geschnittene Grundrisse und passen sich den Bedürfnissen der künftigen Bewohner an. Außerdem befindet sich das Objekt in unmittelbarer Nähe zum Campus der Universität Greifswald, sodass die studentischen Bewohner von kurzen Wegen zu den Fakultäten profitieren.BIONIQ steht für energieeffizientes Bauen. Aufgrund seiner Eigenschaften wird BIONIQ als KfW-Effizienzhaus 40 Plus kategorisiert. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (kurz KfW) bietet Erwerbern von BIONIQ-Apartments zinsgünstige Darlehen sowie einen Tilgungszuschuss von bis zu 15 %.Die renommierte Universitäts- und Hansestadt Greifswald besticht durch eine außerordentliche Dynamik und gilt als zukunftsorientierter Investitions-, Wirtschafts- und Hochschulstandort. Die Universität gehört mit ihren mehr als 550 Jahren zu den ältesten Universitäten Mitteleuropas und ist weit über den Ostseeraum hinaus bekannt. Mehr als 20 % der Bewohner Greifswalds sind Studenten. Der Universitätsstandort garantiert eine nachhaltig hohe Nachfrage nach kleinen Wohnungen. Das Projekt eignet sich unter anderem aufgrund der überschaubaren absoluten Investitionssummen ideal für Kapitalanleger.Die Anleger werden für ihre Weitsichtigkeit und das Engagement für die Umwelt mit einer ansprechenden Bruttorendite von bis zu 4,5 % belohnt.Der Potsdamer Immobilienconsulter Pythagoras Concept & Consulting verspricht sich einen schnelle Umsetzung des Projektes am Markt.