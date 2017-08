Kreim/Christian triumphieren bei der Thüringen-Rallye und erobern die Tabellenspitze in der DRM zurück (FOTO)

(ots) -- Dritter Sieg in Serie für das SKODA AUTO Deutschland Duo in derDeutschen Rallye-Meisterschaft (DRM), Dominik Dinkel/ChristinaKohl sorgen für FABIA R5-Doppelsieg- Titelverteidiger Kreim/Christian übernehmen wieder dieTabellenführung im nationalen Championat - Erzrivale Rene Mandelmuss in Thüringen aufgeben- Souveräne Vorstellung der Champions: Kreim/Christian in allenzehn Wertungsprüfungen Schnellste- Perfekte Generalprobe für die WM-Rallye in Deutschland, FabianKreim: "Ein Sieg zum Genießen"Dritter Sieg in Folge, Tabellenspitze in der DeutschenRallye-Meisterschaft zurückerobert und perfekte Generalprobe für diedeutsche WM-Rallye: Fabian Kreim und Frank Christian (D/D) jubelnnach einer klasse Vorstellung bei der 56. Thüringen-Rallye. Das SKODAAUTO Deutschland Duo begeistert Tausende Fans mit Bestzeiten in allenzehn Wertungsprüfungen und macht damit einen ganz wichtigen Schrittzur erfolgreichen Titelverteidigung im nationalen Championat. DieMarkenkollegen Dominik Dinkel/Christina Kohl /(D/D) sorgen in einemweiteren FABIA R5 für einen SKODA Doppelsieg auf der Zielrampe inPößneck."Das ist ein Sieg zum Genießen. Danke ans ganze Team, wir habenuns extrem wohlgefühlt im Auto! Wir hatten die richtige Taktik, dieperfekte Reifenwahl und mussten nie übers Limit gehen. Diese Rallyewar extrem wichtig für die Meisterschaft", sagt Fabian Kreim, der inThüringen seinen Vorjahreserfolg wiederholt. Nach der Sachsen-Rallyeund der Rallye Stemwede ist der 24 Jahre alte Odenwälder auch auf dengut 141 schnellen Asphaltkilometern in Thüringen vom ersten bis zumletzten Meter das Maß der Dinge. Lediglich Dominik Dinkel kann Kreimin einem baugleichen FABIA R5 zeitweise fordern, muss aber am Endedie Überlegenheit seines Markenkollegen anerkennen: "Das Tempo, wasFabi teilweise hingelegt hat, war unglaublich. Diesen Speed hättenwir nicht gehen können."SKODA AUTO Deutschland Pilot Kreim hatte in der kurzen Sommerpausean seiner Fitness gearbeitet und sich mit Fahrten im Kart auf dieschnellen Pisten in Thüringen eingestellt. Das zahlte sich aus: Schonin den beiden Prüfungen am Freitagabend fährt er Bestzeit, darunterauf dem legendären Stadtrundkurs in Pößneck. Die beeindruckteKonkurrenz hat auch am Samstag bei wechselnden Bedingungen zwischenbestem Sommerwetter und Regen in der letzten Prüfung klar dasNachsehen, der bisherige Meisterschafts-Spitzenreiter Rene Mandel (D)muss seinen Ford nach einer Karambolage mit einem Telefonmastvorzeitig abstellen.Auch der Schwede Emil Bergkvist, Junioren-Europameister von 2015,hat mit seinem norwegischen Beifahrer Ola Floene im Peugeot keineChance und landet am Ende auf Platz drei. Kreim ist in allenPrüfungen Schnellster und siegt mit 56,6 Sekunden Vorsprung vorDominik Dinkel. Zudem sichert sich der amtierende deutscheRallye-Meister mit einer Bestzeit in der Power Stage fünfZusatzpunkte. Und: Mit acht Siegen ist SKODA die erfolgreichste Markebei der Thüringen-Rallye in diesem Jahrtausend."Das ist die beste Saisonleistung von Fabian und Frank.Gratulation für diesen konzentrierten Auftritt! Die ThüringerRallye-Pisten liegen SKODA offenbar, zum Erfolg haben unsereMarkenkollegen Dominik Dinkel und Christina Kohl auf Rang zweigenauso wie die viertplatzierten Sandro Wallenwein und MarcusPoschner beigetragen. Und natürlich war unser SKODA 130 RS mitMatthias Kahle am Steuer mit seinen Drifts wieder ein ganz besondererLiebling von Tausenden Fans an der Strecke", kommentiert AndreasLeue. Der Teamleiter Motorsport und Tradition bei SKODA AUTODeutschland freut sich jetzt auf den Saisonhöhepunkt für das ganzeTeam, den Start bei der ADAC Rallye Deutschland (17. bis 20. August):"Dort können sich Fabian und Frank gegen die besten Rallye-Teams derWelt beweisen. Das wird eine interessante Standortbestimmung."In der Gesamtwertung der DRM führt Champion Kreim vor denentscheidenden zwei Läufen jetzt mit 120 Zählern deutlich vorFord-Pilot Mandel (93). Dominik Dinkel belegt Rang drei mit 88Punkten.Die Zahl zur Thüringen Rallye: 10Zehn Prüfungen, zehn Bestzeiten: Souveräner als Fabian Kreim undFrank Christian kann man eine Rallye nicht gewinnen. Das Erfolgsduoschafft damit im SKODA FABIA R5 ein Novum in diesem Jahr. DominikDinkel/Christina Kohl landen im Hightech-Allradler aus Tschechienzudem je fünfmal auf Platz zwei und drei. Eine beeindruckendeVorstellung der SKODA Teams.Thüringen-Rallye - DRM-Endstand:1. Kreim/Christian, SKODA FABIA R5 1:09.05,2 Std.2. Dinkel/Kohl, SKODA FABIA R5 + 0.56,6 Min.3. Bergkvist/Floene, Peugeot 208 T16 R5 + 1.20,8 Min.4. Wallenwein/Poschner, SKODA FABIA R5 + 2.31,1 Min.5. Mohe/Hirsch, Renault Clio R3T + 5.41,9 Min.TV-ZeitenSonntag, 6. August 201707:30 Uhr n-tv, PS - Die Deutsche Rallye-MeisterschaftSamstag, 12. 