Strahlend schön in die kalte Jahreszeit Das Lefay SPA Team verrät seine Profitipps zur Verlängerung des Sommer-Wohlbefindens

(firmenpresse) - Allgemeine Tipps fürs Wohlbefinden von den Profis

„Durch mehr Bewegung, gesündere Ernährung und natürliche Erholung im Urlaub wird der Körper fitter und es scheint als ob er mehr Energie zur Verfügung hat. Deshalb unbedingt das Mehr an Bewegung beibehalten. Wer nach der Rückkehr direkt wieder im Bürostuhl versinkt, vernichtet bereits nach einer Woche Nichtstun alle Erfolge des Aktivurlaubs. Pro Woche drei mal 30 Minuten bewusste Bewegung wären schon optimal,“ rät das Team. Im Lefay selbst setzen dies Gäste vor allem in den energetischen Gärten, die das Resort umgeben, um. „Im Urlaub ist auch der Schlafrhythmus gesünder und ausgeglichener. Am besten mindestens acht Stunden Schlaf, um dem Körper genügend Energie tanken zu lassen. Und: öfter mal zu Gemüse und Obst greifen – ideal wäre es, fünf Mal täglich Mineralien-, Ballaststoff- und vitaminreiche Lebensmittel zu essen.“ Gästen des Lefay rät das Team hierbei zu einem Bad im 37 Grad warmen Salzsee „La Luna nel Lago“, in dem gestresste Seelen Erholung finden. Lefay Vital Gourmet bietet durch mediterrane Kost, frische Saisonprodukte, Olivenöl Extra Vergine und Zitrusfrüchte sowie Kräuter aus den hoteleigenen Garten die perfekte Basis, um diese Tipps umzusetzen.

Body und Face Spa

Sonnencreme und After-Sun verwöhnen im Urlaub die Haut und versorgen diese optimal mit Feuchtigkeit versorgen. Durch das Meerwasser ist die Haut gereinigt und die Spannung spürbar verbessert. Eine perfekte Ausgangssituation. Die Haut sollte weiterhin mit feuchtigkeitsspendenden Produkten versorgt werden und sie somit elastisch halten. Außerdem alle acht bis zehn Tage ein Peeling zum Entfernen der alten Haut und Reinigung der Poren benutzen und nährende Nachtcremes als auch pflegende Masken mindesten einmal pro Woche aufzutragen. Lefay präsentiert hierfür eine besondere Gesichtsreinigung, welche die Zellerneuerung anregt und die sonnengeküsste Haut passend versorgt: Unico Cielo. Haselnuss-Mikrokügelchen, Kletten- und Lavendelextrakte und kostbares Olivenöl sorgen dafür, dass Hautzellen erneuert und die Haut belebt werden. Für das Dekolleté ist es ratsam eine Formulierung mit leichter Textur wählen, um zu straffen – für die Bauchzone remodellierende Produkte und Anticellulite-Creme für Oberschenkel und Gesäß.



Wellness im Herbst

Der ultimative Tipp ist ein Spa-Retreat zu Beginn der kalten Jahreszeit das alle Reserven auffrischt und maximale Erholung garantiert. Das Lefay Resort & SPA Lago di Garda bietet dafür das optimale SPA-Angebot für alle, die sich Sonne und Energie zurückwünschen. Das großflächige 5-Sterne-Superior-Resort erstreckt sich über einen elf Hektar großen Park im Herzen der bezaubernden „Riviera die Limoni“ mit grandiosem Ausblick über den Gardasee. Nach zwei Nächten Aufenthalt mit Buffet Frühstück im „La Grande Limonaia“-Restaurant, einer Wellness Session im Salzwasserpool „La Luna nel Lago“, einer Bio Entspannungsmassage für Rücken und Nacken und dem Lefay SPA Energy Beauty Ritual „Unico Cielo“, das Strahlen ins Gesicht zaubert, sind sowohl Haut, Körper und Geist revitalisiert. Der Eintritt in die 3.800 Quadratmeter große Lefay SPA World mit Pools, Saunen und Fitness Center sind im Preis ab 390 Euro pro Person und Nacht in der Prestige Junior Suite inklusive. Das Angebot ist gültig für Buchungen zwischen dem 01.11. und 20.12.2017 für Aufenthalte von Sonntag bis Mittwoch, exklusive Feiertage.

Behandlungen der Lefay SPA Method, das Klassische Chinesische Medizin mit den neuesten medizinische Forschungen verknüpft und spezielle Programme zum Gewichtsmanagement, der Schönheit von Körper und Seele, Fitness, Haltung und Schlaf können individuell dazu gebucht werden. Die Anwendungen werden individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Gastes abgestimmt und sind auf das ganzheitliche Wohlbefinden ausgelegt.

www.lefayresorts.com



