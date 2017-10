Bildung & Beruf

PM Welt des Projekt Magazins geht in die dritte Runde

ID: 1537037

(firmenpresse) - München, 5.10.2017 - Unter dem Motto "Die Zukunft im Blick - Bereit für die Projekte von morgen?" veranstaltet das Projekt Magazin am 13. März 2018 die dritte PM Welt.







In diesem Jahr dreht sich auf dem Fachkongress mit angeschlossener Ausstellung alles um die Projektwelt von morgen. Gesellschaftliche Umwälzungen werfen ihre Schatten voraus, befeuert durch die digitale Transformation. Umso wichtiger für Unternehmen, Projektleiter und Teams, sich fit zu machen für künftige Herausforderungen.







Insgesamt 23 Referenten beleuchten das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln. Drei Vortrags-Streams widmen sich dem agilen und hybriden Projektmanagement, dem agilen PMO und Projektportfolio sowie der menschlichen Seite der Projektarbeit. Ergänzt werden diese durch einen interaktiven Methoden-Stream und zwei Workshops.







Der Event richtet sich an Projektleiter, Programmmanager und Führungskräfte. Für den Großteil des Jahres sind wir eine Online-Community", so Petra Berleb, Chefredakteurin des Projekt Magazins. Umso mehr freuen wir uns, die PM Welt so erfolgreich als Tag der Begegnung etabliert zu haben, an dem wir uns in offener und entspannter Atmosphäre austauschen können, unabhängig von Standards und Zertifizierungen.







Den Auftakt bei der PM Welt 2018 macht Volker Dökel, der ein Digitalisierungs-Großprojekt bei der Lufthansa AG verantwortet. In seiner Keynote zeigt er, wie komplexe Projekte mit unkonventionellem Vorgehen hierarchische Konzernstrukturen durchbrechen können. Bestseller-Autor, Publizist und Philosoph Richard David Precht beschließt den Event mit der zweiten Keynote des Tages. Darin beschäftigt er sich kritisch mit der digitalen Revolution, die in den kommenden Jahren unser Leben und unsere Arbeitswelt radikal verändern wird.







Neu: Der interaktive Methoden-Stream



Neu in diesem Jahr ist der Methoden-Stream, in dem die Teilnehmer innovative Techniken für ihren Projektalltag kennenlernen und in den Workshops direkt ausprobieren können.









Nach dem Erfolg der beiden vergangenen Jahre zieht die Veranstaltung ins Hilton Munich Park Hotel um. Im letzten Jahr war die Veranstaltung vor dem Ende des Frühbucher-Rabattes schon komplett ausgebucht und wir platzten räumlich aus allen Nähten, so Regina Wolf-Berleb, die gemeinsam mit Petra Berleb das Projekt Magazin leitet. Am neuen Standort können wir mehr Teilnehmern die Chance geben, dabei zu sein. Dabei lohnt es sich, schnell zu sein, denn mehr als 85% der Teilnehmer des Vorjahres möchten auf jeden Fall wieder teilnehmen, so eine Umfrage des Projekt Magazins. 100% der Aussteller 2017 haben einen guten oder sehr guten Gesamteindruck von der Veranstaltung mitgenommen und die Teilnehmer haben das Programm im Schnitt mit der Note 1,9 bewertet.







Frühbucher erhalten einen Rabatt von 100 Euro; Abonnenten des Projektmagazins bekommen sogar 200 Euro Ermäßigung auf den Ticketpreis. Eine Anmeldung für Teilnehmer und Aussteller ist ab sofort unter www.pmwelt.com möglich.

Das Projekt Magazin ist das führende Online-Fachportal und die größte deutschsprachige PM-Community. Unter www.projektmagazin.de finden Projektmanager, Projektleiter, Projektkoordinatoren, Projektmitarbeiter und Berater über 1800 lösungsorientierte Fachartikel, fundierte Praxisberichte und Tipps, zahlreiche Werkzeuge, Checklisten und Vorlagen sowie interessante Interviews, Firmenporträts und Anwenderberichte. Außerdem verfügt die Plattform über ein großes Anbieter- und Softwareverzeichnis, unabhängige Softwarebesprechungen und das größte deutschsprachige Projektmanagement-Glossar mit über 900 deutschen und englischen Begriffen. Das Projekt Magazin bietet seinen Abonnenten einen PM-Terminkalender, eine Stellenbörse sowie eine aktive Community im Forum und den Projektmanagement-Blog "Meilenstein". Das Magazin erscheint alle zwei Wochen am Mittwoch mit der aktuellen Online-Ausgabe.

Projekt Magazin

Regina Wolf-Berleb

Mehlbeerenstr. 4

82024 Taufkirchen

info(at)projektmagazin.de

+49 89 ? 24 20 79 89

http://www.projektmagazin.de



Weitere Pressemitteilungen von Projekt Magazin

Bereitgestellt von: AdenionDatum: 05.10.2017 - 10:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537037Anzahl Zeichen: 3280Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Regina Wolf-BerlebStadt: Taufkirchen Telefon: +49 89 – 24 20 79 89Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.