EMO 2017 in Hannover war ein voller Erfolg

(firmenpresse) - Die Firma Nivell AG aus der Schweiz und Deutschland zieht positive Bilanz zur EMO 2017: "Wir haben gute Fachgespräche geführt und interessante neue Kontakte geknüpft."







Vom 18. - 23. September 2017 war die Firma Nivell mit über 40-jähriger Firmenhistorie und einer Niederlassung in Deutschland auf der EMO, der weltgrößten Messe für Werkzeugmaschinen, in Hannover vertreten. Rund 130.000 Fachbesucher kamen nach Hannover, mehr als die Hälfte der Gäste kamen aus dem Ausland.







Positive Resonanz auf Messeauftritt



Der Messeauftritt war ein voller Erfolg. Ganz ungezwungen konnten Kunden und Fachbesucher vor Ort mit dem Geschäftsführer Albino dos Santos ins Gespräch kommen. Die Firma Nivell stellte ihr umfangreiches Programm, patentierte Präzisionsnivellierkeile in Doppelkeilausführung, flexible und vibrationsdämmende Stellelemente und Systemlösungen zur Schwingungsdämmung auf dem Messestand vor.







"Wir hatten viele gute, qualitativ hochwertige Gespräche. Zum Teil kamen die Besucher von weit her, weil die EMO die wichtigste und weltgrößte Messe für Werkzeugmaschinen ist. Vor allem über unsere patentierten Präzisionsnivellierkeile in Doppelkeilausführung wollten viele Besucher Informationen und hatten konkrete Anfragen. Wir haben bestehende Kontakte gepflegt und neue Kontakte geknüpft. An der nächsten EMO wollen wir auf jeden Fall wieder teilnehmen."

In der Maschinen-Aufstelltechnik ist die Firma Nivell schon seit über 40 Jahren innovativ tätig. Die Kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte, patentierte Lösungen sowie eigene Produktionsstätten in der Schweiz und in Deutschland garantieren beste Qualität und hochwertige Produkte. Unternehmen aus den verschiedensten Branchen in Deutschland, Europa und weltweit vertrauen seit Jahrzehnten daher auf die Erfahrung und Kompetenz von Nivell.

Nivell GmbH

Albino dos Santos

Oberholzstrasse 20

72351 Geislingen

info?(at)?nivell.de

+49 7433 9556730

www.nivell.com



Datum: 05.10.2017