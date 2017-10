Grayling baut Kreativ-Angebot in Europa aus – Jonathan Sanchez als neuer Creative & Strategic Director bestellt

Jonathan Sanchez, Creative & Strategic Director, Grayling

(firmenpresse) - Das europaweite Netzwerk von Grayling zeichnete in den vergangenen Jahren für eine Reihe von kreativen Kampagnen verantwortlich, und diese Arbeit wurde unter anderem mit Effie, Golden Drum, Muse Creative, SABRE und PR Report Awards gekrönt. Die Ernennung von Sanchez ist eine weitere Investition in die kreative und strategische Kompetenz der Kommunikationsberatung – ein wesentlicher Baustein für die Entwicklung von eindrucksvollen, integrierten Kommunikationskampagnen für Kunden aus allen Branchen.



Jonathan Sanchez bekleidete zuvor Führungspositionen in globalen Marketing- und Kommunikationsagenturen (Havas und deren Vorgänger, Euro RSCG, JWT Worldwide und Edelman), in internationalen Technologieunternehmen sowie in weltweit agierenden FMCG-Unternehmen (z. B. Unilever). Zudem ist er auch ein Spezialist für Nachhaltigkeitskommunikation. In seiner neuen Rolle bei Grayling wird er sowohl an Jan Simunek, CEO von Grayling Continental Europe, als auch Frank Schönrock, CEO von Grayling Deutschland, berichten und hat seinen Sitz im Frankfurter Büro der deutschen Dependance.



„Jonathan Sanchez wird den kreativen Fußabdruck von Grayling deutlich erhöhen und das strategische Angebot an kommunikativer Markenberatung über alle Kanäle, Disziplinen und Ländergrenzen hinweg auf eine neue Ebene führen. Mit seiner internationalen Erfahrung sowohl auf Agentur- als auch auf Unternehmensseite wird Jonathan auch unsere Fähigkeiten, internationale Kampagnen aus Deutschland und der gesamten DACH-Region heraus zu steuern, weiter ausbauen“, blickt Deutschland-Chef, Frank Schönrock, positiv in die Zukunft.



„Deutschland ist, wie derzeit kein anderes Land in Europa von Dynamik und Wachstum geprägt und ich freue mich darüber, von Frankfurt aus in diesem spannenden Umfeld eine leitende Rolle im kontinentaleuropäischen Team von Grayling übernehmen zu dürfen. Für Kunden starke Ideen zu entwickeln zählt zu meinen Leidenschaften. Groß gedacht machen sie unsere Welt ein Stück besser, klein umgesetzt tragen sie dazu bei, das Versprechen einer Marke klarer zu definieren. Es ist immer bereichernd, führende Organisationen durch strukturelle Veränderungen zu begleiten, Boden für öffentlichen Diskurs zu schaffen und das Investment der Auftraggeber zu maximieren“, so Jonathan Sanchez.

Über Grayling

Das flexible, internationale Netzwerk von Grayling arbeitet über nationale und disziplinäre Grenzen hinweg. Die Grayling Gruppe beschäftigt 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist mit mehr als 50 Büros in mehr als 30 Ländern in Europa, Nordamerika, Asien und im Mittleren Osten tätig. Die Agentur arbeitet für Kunden aus diversen Branchen, darunter Government & Public Sector, Energy, Environment & Sustainability, Healthcare, Technology, Consumer Brands, Financial Services und Transport & Logistics. Unter anderem vertrauen Hochschule St. Gallen, British Airways, Commvault, DA Direkt/Zurich Gruppe, DHL, Hilton, Leica und Mitel auf die Beratungsleistungen von Grayling Deutschland.



Gewinner Gold SABRE Award 2017, Kategorie Pan-Europäische Programme

Gewinner PR Report Awards 2016, Kategorie “Consumer Marketing”



