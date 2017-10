Sagen Sie ja mit Si-Domains!

ID: 1537043

Ihre Botschaft ist positiv, Ihre Domain sagt"si!" (Bildquelle: Alexas_Fotos) Ihre Botschaft ist positiv, Ihre Domain sagt"si!" (Bildquelle: Alexas_Fotos)

(firmenpresse) - Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut. Gewinnen Sie Aufmerksamkeit durch einen Gag.







Wenn Sie für eine Kampagne einen Gag brauchen, die Secura GmbH kann ihn liefern. Sie können bei http://www.domainregistry.de die Domains pinacolada.si oder con-alcohol.no bekommen. Oder jede andere freie Domain unter .si und .no.







Aber es gibt bei den Neuen Top Level Domains noch viele andere Möglichkeiten...







Hans-Peter Oswald



http://www.domainregistry.de/neue-Domains.html



http://www.domainregistry.de/si-domains.html



http://www.domainregistry.de/no-domains.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.



Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.



Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award "als Best International Domain Registration Firm - Germany". Beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nomierung.



Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.



Kontakt: Secura(at)domainregistry.de

http://www.domainregistry.de





ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura(at)web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

secura(at)domainregistry.de

+49 221 2571213

http://www.domainregistry.de



Weitere Pressemitteilungen von Secura GmbH

Bereitgestellt von: AdenionDatum: 05.10.2017 - 10:05 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537043Anzahl Zeichen: 849Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Hans-Peter OswaldStadt: Köln Telefon: +49 221 2571213Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.