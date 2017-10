Elektro- und Elektronik

Waldmann ist Preisträger des iF Award 2017

(PresseBox) - Waldmann hat den diesjährigen iF DESIGN AWARD gewonnen und zählt somit zu den Preisträgern des weltweit renommierten Design-Labels. Prämiert wurde die LED-Gestängeleuchte für Maschinen ROCIA.focus.



Der iF DESIGN AWARD wird einmal im Jahr von Deutschlands ältester unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben.



Die gemeinsam von Waldmann und oco_design entwickelte LED-Maschinenleuchte ROCIA.focus konnte die 58-köpfige, unabhängige, internationale Expertenjury durch ihr Zusammenspiel aus funktionalem und zeitlosem Design mit innovativer Lichttechnik überzeugen. Selbst im besonders rauen industriellen Umfeld wie beispielsweise in Werkzeug-, Holzbearbeitungs- oder Textilmaschinen bietet sie punktgenau fokussierbares Licht. Ihr exakt einstellbares Gestänge, die Optiken mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und eine flickerfreie Dimmung ermöglichen eine optimale Kontrolle der Kraft aus modernsten High-Power-LEDs. Leuchtenkopf und Gestänge aus schwarz lackiertem Aluminium geben der ROCIA.focus ihr einzigartiges Erscheinungsbild.



Die Zahl der Bewerber war groß: Die Juroren hatten unter 5.575 Einreichungen aus 59 Ländern das begehrte Gütesiegel zu vergeben.





