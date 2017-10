Transport - Logistik

Goldhofer expandiert auf dem amerikanischen Kontinent

(PresseBox) - Mit der Gründung der Goldhofer Inc. in Delaware (USA) und der mehrheitlichen Übernahme des langjährigen Vertriebs- und Servicepartners Flite Line setzt die Goldhofer AG konsequent ihre Wachstumsstrategie in diesem strategisch wichtigen Markt fort.



Mit der Vertragsunterzeichnung ist es jetzt offiziell: Die neu gegründete Goldhofer Inc. übernimmt die Mehrheit ihres langjährigen Vertriebs- und Servicepartners Flite Line und stärkt damit ihre Präsenz in den USA und auf dem gesamten amerikanischen Kontinent.



Goldhofer schafft damit die Basis, auf dem weltweit größten Markt für Ground Support Equipment weiter zu expandieren und seine Kunden noch intensiver und professioneller zu betreuen. Im Vordergrund stehen der Ausbau des Serviceangebots und der dafür notwendigen Strukturen sowie die Weiterentwicklung eines wettbewerbsfähigen und marktgerechten Produktportfolios.



Lothar Holder, Vorstand der Goldhofer AG und verantwortlich für das Geschäftsfeld Airport Technologie: ?Mit dem Zusammenschluss mit unserem langjährigen und sehr erfolgreichen Partner Flite Line schaffen wir die idealen Voraussetzungen, unser Wachstum auf dem amerikanischen Kontinent voranzutreiben und unser Produkt- und Dienstleistungsportfolio noch besser bei unseren amerikanischen Kunden zu platzieren. Wir freuen uns außerordentlich, dass John Biagi, President und CEO der Flite Line Acquisitions Corp., und sein gesamtes Managementteam in unserem neuen Gemeinschaftsunternehmen weiterhin die Geschicke leiten und damit die langjährigen Kundenbeziehungen sowohl im Airport-Bereich als auch im Service unseres Schwerlastgeschäfts fortführen und weiter ausbauen werden.?



John Biagi, President und CEO der Flite Line Acqusitions Corp.: ?Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, einen starken Partner wie Goldhofer für den weiteren Ausbau unseres Geschäfts in Amerika zu gewinnen. Für all unsere Kunden aber auch für unsere weiteren Partner ist das ein sehr positives Signal und wir werden in der Lage sein, unser Service- und Betreuungsangebot für bestehende aber auch für Neukunden weiter zu verbessern.?





Als führender Hersteller von Transportequipment für allgemeine Straßen-, Schwerlast- und Spezialtransporte deckt Goldhofer die unterschiedlichsten Bedürfnisse für nahezu jede Transportaufgabe ab. Auf dem rund 100.000 Quadratmeter großen Betriebsgelände in Memmingen fertigen mehr als 650 Mitarbeiter individuelle Transportlösungen und technisch erstklassige Fahrzeuge im Nutzlastbereich von 25 bis über 10.000 Tonnen. Anspruchsvolle Kunden rund um den Globus vertrauen auf diese umfassende und technologisch ausgereifte Produktpalette. Die Geschichte der Goldhofer Aktiengesellschaft reicht bis ins Jahr 1705 zurück. Mit der Übernahme der Schopf Maschinenbau GmbH 2013 hat das Traditionsunternehmen sein Lösungsangebot für die zivile und militärische Luftfahrt ausgeweitet.





