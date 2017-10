Elektro- und Elektronik

Die Praktische Interpretationshilfen zur DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)!

ID: 1537053

(PresseBox) - Rudnik, Siegfried



Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Maschinenanlagen



Erläuterungen zu DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)



VDE-Schriftenreihe Band 26



7., völlig neu bearb. und erw. Auflage 2017



544 Seiten, Broschur



36,- ?



ISBN 978-3-8007-4316-2



- Praktische Interpretationshilfen zur DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)



- Darstellung der Einbindung der Norm in das Konzept der Maschinensicherheit und den Europäischen Normen



- Herausarbeitung der Schutzziele mittels Risikobeurteilung und der für den Einzelfall zutreffenden Hintergrundinformationen



- Mit Querverweisen zu den anderen Regelwerken (DIN, VDE, DGUV, EN, IEC und ISO)



Das Buch enthält praktische Interpretationshilfen zur Norm DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1).



Es wird aufgezeigt, wie die Norm in das Konzept zur Maschinensicherheit und den entsprechenden Europäischen Normen eingebunden ist. Die gut verständlichen Erläuterungen, Kommentare und Beispiele ermöglichen es, die wesentlichen Schutzziele herauszuarbeiten. Ein nützliches Nachschlagewerk für Planer, Hersteller und Ausrüster von Maschinen und maschinellen Anlagen!



Dipl.-Ing. Siegfried Rudnik verfügt über langjährige praktische Erfahrungen in der Normung und war als anerkannter Experte in zahlreichen nationalen und internationalen Normengremien aktiv tätig. Siegfried Rudnik ist Autor zahlreicher Fachbücher.



Interessentenkreis: Ingenieure und Fachplaner, verantwortliche Elektrofachkräfte, Elektroinstallateure, Sicherheitsfachkräfte, Sachverständige, Auszubildende und Studenten



Der VDE VERLAG ist einer der traditionsreichsten und renommiertesten Fachverlage für Elektro- und Informationstechnik. Begonnen hat alles im Oktober 1947: mit einer Lizenz zur Herausgabe der Elektrotechnischen Zeitschrift etz wurde der Verlag von Prof. Dr.-Ing. Kurt Fischer und Dr.-Ing. Hans Hasse in Wuppertal gegründet. Heute umfasst das Buchprogramm mehr als 650 lieferbare Titel und jährlich kommen über 100 Neuerscheinungen hinzu. Zu den klassischen Publikationen gehören Fachbücher, Fachzeitschriften sowie das umfassende VDE-Vorschriftenwerk. Mit der Eingliederung des Herbert Wichmann Verlags und der HEALTH-CARE-COM GmbH wurde das Spektrum thematisch um die zukunftsweisenden Bereiche Geodäsie, Geoinformatik und Gesundheit erweitert. Ebenso zum Programm gehören Onlinemedien wie E-Books und Tagungsbände. Fachspezifische Seminare und Workshops runden das Portfolio ab.







Der VDE VERLAG ist einer der traditionsreichsten und renommiertesten Fachverlage für Elektro- und Informationstechnik. Begonnen hat alles im Oktober 1947: mit einer Lizenz zur Herausgabe der Elektrotechnischen Zeitschrift etz wurde der Verlag von Prof. Dr.-Ing. Kurt Fischer und Dr.-Ing. Hans Hasse in Wuppertal gegründet. Heute umfasst das Buchprogramm mehr als 650 lieferbare Titel und jährlich kommen über 100 Neuerscheinungen hinzu. Zu den klassischen Publikationen gehören Fachbücher, Fachzeitschriften sowie das umfassende VDE-Vorschriftenwerk. Mit der Eingliederung des Herbert Wichmann Verlags und der HEALTH-CARE-COM GmbH wurde das Spektrum thematisch um die zukunftsweisenden Bereiche Geodäsie, Geoinformatik und Gesundheit erweitert. Ebenso zum Programm gehören Onlinemedien wie E-Books und Tagungsbände. Fachspezifische Seminare und Workshops runden das Portfolio ab.

Weitere Pressemitteilungen von VDE VERLAG GMBH

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 05.10.2017 - 10:04 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537053Anzahl Zeichen: 2682Kontakt-Informationen:Stadt: Berlin Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.