KramD mit neuer Single und Musikvideo Ma-Ma Mein Team

(firmenpresse) - Neue Single "Ma-Ma Mein Team" des Deutschrapkünstlers KramD liefert Eindruck in sein Album "GAD"







Der Deutschrapper KramD hat mit seinem Ansagevideo seine am 20.10.2017 erscheinende, brandneue Single Ma-Ma Mein Team angekündigt. Nachdem er sich mit "Guess Who's Back" zurückgemeldet hat, erscheint er wieder auf der Bildfläche des deutschsprachigen Hip-Hop Kosmos.



Mit Ma-Ma Mein Team erzeugt KramD einen weiteren Vorgeschmack auf sein bald erscheinendes Debüt-Album "GAD", was bislang noch kein Release-Datum hat, jedoch mit vielen Snippets und vorab veröffentlichten Songs einen Einblick in den Sound des Projekts erhaschen lässt. Das Album erscheint unter dem Label geileralsdu Records (GAD Records), und wird für harten und ehrlichen Rap unter einem ausgeklügelten Konzept stehen.







Videoauskopplung erscheint am Releasetag







Für Ma-Ma Mein Team wird es ebenfalls eine visuelle Darbietung geben. Es erscheint ein Musikvideo zur Single, das auf die Fans ebenfalls am 20.10.2017 losgelassen wird. Wer Zähne klappernd am PC sitzt und sich gleichzeitig auf die Single freut, die Zeit bis zum Release aber nicht abwarten kann, für den hat sich der Rapper etwas Besonderes einfallen lassen: Mit einem am 06.10.2017 droppenden Teaser werden die Fans für ihre Geduld belohnt, und können sich einen ersten Eindruck von Ma-Ma Mein Team verschaffen.







Ma-Ma Mein Team wird überall im Handel erhältlich sein







Ab dem 20. Oktober können Fans den Künstler auf jeder gängigen Handelsplattform unterstützen, wie beispielsweise Amazon, iTunes, Musicload, etc. Das Musikvideo zu Ma-Ma Mein Team wird auf YouTube zu sehen sein, wo der Künstler auf seinem Kanal Lieder hochgeladen hat, wie das beliebte "Guess Who's Back". Neben den Songs ist auch das Ansagevideo zu Ma-Ma Mein Team zu finden, das während des Musikvideodrehs aufgenommen wurde und den Rapper in einer verlassenen Industriehalle zeigt, in dem er sich an seine Fans wendet. Reichlich Motivation und Aussicht auf den Release der Single von KramD. Bis zum Teaser am 06.10.2017 dauert es noch. Ab dann können sich die Fans auf emotionsgeladene Texte in aggressiver Rapform freuen, die auf treibenden, energetischen und melodischen Beats gerappt werden und auf denen man den Künstler aus Bayern ein wenig kennen lernen kann. Situationen aus seinem Leben werden auf der packenden Musik verarbeitet und verwandeln die Trap-Beats in ein Fundament des ehrlichen Zugeständnisses und einer Form, in der er seine Gefühle wie Aggression, Wut oder seine Gedanken zum Ausdruck bringt.





Also, am 06.10.2017 kommt der Teaser, ab dem 20.10.2017 wird Ma-Ma Mein Team im Handel erhältlich und zusätzlich auf YouTube zu sehen sein.

Label | Tonstudio | Verlag

GAD Records

Andreas Schmidt

Dr.-Martin-Luther-Str. 3

96264 Altenkunstadt

info(at)geileralsdu.de

0

https://geileralsdu.de



