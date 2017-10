Politik & Gesellschaft

Martin Habersaat: Ein Dankeschön an alle Lehrerinnen und Lehrer!

(ots) - Zum UNESCO Welttag der Lehrerin und des Lehrers

erklärt der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion,

Martin Habersaat:



"Seit 1994 ist der 5. Oktober UNESCO-Welttag der Lehrerin und des

Lehrers. Er erinnert an die ILO/UNESCO-Empfehlung über die Stellung

der Lehrer von 1966 und die bedeutende Rolle der Lehrer für

qualitativ hochwertige Bildung.



Tatsächlich hängt die Qualität der Bildung in unserem Land in

erster Linie von den Lehrerinnen und Lehrern ab. Die Landespolitik

kann für Ihre ausreichende Anzahl sorgen und für Ihre gerechte

Bezahlung. Hier gab es in den vergangenen Jahren Schritte in die

richtige Richtung. Der neue Ministerpräsident hat hier großes

versprochen und es bleibt abzuwarten, ob seinen Versprechen von der

Unterrichtsgarantie und der A13-Besoldung für Grundschullehrkräfte

auch Taten folgen.



Die Landespolitik muss auch Rahmenbedingungen für erfolgreiche

Arbeit an unseren Schulen schaffen. Dazu gehört auch, für

vergleichbare Standards im ganzen Land zu sorgen. Politische

Einflussnahme sollte aber auch Grenzen haben. Rahmenpläne

beispielsweise werden in Kommissionen von Lehrkräften für Lehrkräfte

entwickelt und der Landtag tut gut daran, Lerninhalte nicht mit

Mehrheitsbeschlüssen festzulegen.



Ob CDU und SPD in Schleswig-Holstein das Abitur nach 8 Jahren

einführen, ob CDU, FDP und Grüne es wieder abschaffen, ob CDU und SPD

in Schleswig-Holstein die Gemeinschaftsschule einführen oder SPD,

Grüne und SSW auch aus den letzten Regionalschulen

Gemeinschaftsschulen machen: immer sind es unsere Lehrerinnen und

Lehrer, die alles vor Ort umsetzen. Sie sind es, die eine der

wichtigsten Aufgaben einer Gesellschaft übernehmen: Junge Menschen

auf die Übernahme von Verantwortung für sich und andere

vorzubereiten. Danke dafür!"







