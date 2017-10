"Das Alles bekommst du nur mit Sky": Neue Kampagne mit Elyas M'Barek setzt auf Exklusivität von Sky

- Marketingkampagne mit nationalen Print-, Display- und

TV-Schaltungen setzt Live-Sport, Serien und Filme sowie die Produkte

Sky On Demand, Sky Go, Sky Box Sets und Sky Ticket kreativ in Szene

- Sky Testimonial Elyas M'Barek mit Sky Experte Lothar Matthäus vor

der Kamera

- Friedemann Flaig, Vice President Brand Communications bei Sky

Deutschland: "Mit dem Besten aus Live-Sport, Film und Serie stellt

die Kampagne unsere exklusiven Inhalte in den Mittelpunkt - und zeigt

gleichzeitig, wie flexibel sie für jeden Geschmack nutzbar sind."



Unterföhring, 5. Oktober 2017 - Die neue Marketingkampagne von Sky

setzt auf Exklusivität. Mit dem Slogan "Das Alles bekommst du nur mit

Sky" bewirbt das Entertainment-Unternehmen die im deutschen Markt

einmalige Kombination aus exklusivem Live-Sport, neuesten Filmen und

den besten Serien, die der Zuschauer nur auf Sky bekommt. Mit dem

Streamingdienst Sky Ticket bewirbt Sky zudem die Möglichkeit, die

Progamminhalte auch ohne lange Vertragsbindung zu sehen. Für den

TV-Spot stehen zwei prominente Gesichter vor der Kamera: Sky

Testimonial Elyas M'Barek und Sky Experte Lothar Matthäus. Die

Kampagne, die von der Münchner Agentur Serviceplan Campaign X kreiert

und umgesetzt wurde, startet am 4. Oktober national in Print, TV,

Kino und Digital.



Die Kampagne

"Das Alles bekommst du nur mit Sky": Neben klassischen Print- und

Display-Schaltungen setzt die Kampagne auf Bewegtbild in nationalen

Kinos und im TV. Der 35-sekündige Spot zur Kampagne zeigt Elyas

M'Barek, der dank Sky die neuesten Filme kurz nach der Premiere und

die neuesten Serien in kompletten Staffeln bequem auf dem TV oder

mobil ansehen kann. Damit werden die Produkte Sky On Demand, Sky Go

und Sky Box Sets kreativ in Szene gesetzt. Mit Wortwitz und einem

Augenzwinkern zwischen Elyas M'Barek und Lothar Matthäus verweist die



Kampagne außerdem spielerisch auf Sky Ticket - ohne lange

Vertragsbindung.



Friedemann Flaig, Vice President Brand Communications bei Sky

Deutschland: "Mit dem Besten aus Live-Sport, Film und Serie stellt

die Kampagne unsere exklusiven Inhalte in den Mittelpunkt - und zeigt

gleichzeitig, wie flexibel sie für jeden Geschmack nutzbar sind: ob

linear oder on demand, zuhause oder unterwegs, im Abo oder mit Sky

Ticket. Das bietet im deutschen Markt so nur Sky. Genau diese

Botschaft bringt die Kampagne auf den Punkt, perfekt mit Elyas

M'Barek und Lothar Matthäus inszeniert."



Friedemann Flaig (37) ist seit März 2011 bei Sky Deutschland im

Marketing tätig. Er war maßgeblich am Ausbau und der

Weiterentwicklung des Bereichs Brand Communications beteiligt. Seit

Juni 2017 verantwortet er als Vice President Brand Communications die

Markenkommunikation von Sky Deutschland und berichtet direkt an

Arianna Saita, Senior Vice President Brand, Marketing &

Communications.



Hintergrund der Kampagne

- Die Kampagne läuft vom 4.10. bis 12.11.2017

- Kreation und Umsetzung: Serviceplan Campaign X / Geschäftsführer

Kreation: Hans-Peter Sporer

- Regie: Simon Verhoeven

- Produktion: oki films / Neverest

- Post-Production: SNDY Digital

- Musik: Lemaitre fest. Jennie A.- "Closer"



Über Sky Deutschland:

Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden

Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden

Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus

Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und

Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei

München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.

Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven

Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juli

2017).









