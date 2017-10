Proske wird Teil des weltweiten Radius Travel Netzwerks

ID: 1537069

(firmenpresse) - München / Bethesda (USA), 5. Oktober 2017. Die international tätige Veranstaltungsagentur Proske wird Partner des weltweit tätigen Radius Travel Netzwerks. Proske ist damit der erste auf Meetings & Events (M&E) spezialisierte Partner von Radius Travel in Kontinentaleuropa. Damit ist Proske von nun an in der Lage, seinen Kunden weltweit vollumfängliche Leistungen zu garantieren.



Proske hat mit der neuen Partnerschaft jetzt die Möglichkeit, rund um den Globus auf Fachkräfte und Event-Spezialisten zurückzugreifen, die im Radius Netzwerk vertreten sind. Kunden der Veranstaltungsagentur profitieren somit von einer weltumspannenden Versorgung mit M&E-Dienstleistungen. Durch die zusätzliche Teilnahme von Proske am Radius Hotel Programm können Kunden außerdem auf sämtliche Angebote im Bereich Travel Management zurückgreifen und damit attraktive Konditionen für Reise und Übernachtung erhalten.



"Wir freuen uns sehr auf die Kooperation mit Radius Travel, die es beiden Partnern ermöglicht, ihr Leistungsportfolio im Bereich Veranstaltungen und Meetings zu erweitern. Für uns ist dies ein wichtiger Schritt, um Standards für Full-Service-Leistungen von nun an überall auf der Welt zu garantieren", sagt René Proske, Geschäftsführer der auf Strategische Meeting Management Programme (SMMPs) spezialisierten Agentur.



Radius Travel stellt sich auf Grundlage der Partnerschaft mit Proske im Bereich Meeting- und Veranstaltungsstrategie für multinationale Organisationen nun deutlich stärker auf. So kann Radius Travel nun weltumspannende SMMPs und Eventdienstleistungen anbieten. Gleichzeitig ist es Ziel von Radius, neue lokale Geschäftsbeziehungen sowie Expertise insbesondere in Europa aufzubauen.



"Mit der Partnerschaft gehen wir einen entscheidender Schritt vorwärts bei der Weiterentwicklung unseres Radius Global Meetings & Events Programms. Die Vision von Proske, grundlegende Veränderung in der Eventbranche richtungsweisend zu gestalten, ist eine perfekte Ergänzung für die strategische Ausrichtung von Radius Travel im Hinblick auf die Wertschöpfung für unsere Kunden", sagt Henrietta Balint, Director Global Meetings & Events Sales bei Radius Travel.





Großes Potenzial sieht Radius Travel insbesondere darin, vom Know-how und den Lösungen von Proske zu profitieren, den eigenen Kunden Leistungen über die gesamte Wertschöpfungskette anzubieten - und damit das Wachstum des Geschäfts voranzutreiben.



###



Foto (v.l.n.r.): Shannon Hyland (CEO Radius Travel), René Proske (Geschäftsführer Proske GmbH), Kieran Hartwell (CCO Radius Travel)



2.690 Zeichen (inkl. Leerzeichen)



+++ Pressemitteilung zur unbeschränkten Verwendung. Um Belegexemplare bei Print-Veröffentlichung bzw. eine E-Mail mit Link bei Online-Übernahme wird gebeten. +++





Über Proske



Proske ist Pionier einer Revolution im Eventbereich, deren Herzstück die strategische Herangehensweise an Live-Marketing Initiativen ist. Die Vision der Agentur ist es, die Event- und Marketing-Branche zu inspirieren und deren grundlegende Veränderung richtungsweisend zu gestalten. Dabei unterstützt Proske seine Kunden in der Frage, wie sie Event-Programme nutzen, um ihre lokalen und globalen Ziele zu erreichen. Der Ansatz besteht darin, Unternehmen bei allen Schritten zu begleiten und so auf strukturierte und kreative Weise deren Outsourcing zum gewünschten Grad zu ermöglichen. Proske bietet umfassende Leistungen in den Bereichen Kreativität, Logistik und Strategieberatung für nachhaltige strategische Meeting Management Programme (SMMPs). Als Familienunternehmen gegründet, ist Proske heute mit über 100 Mitarbeitern und Standorten in Rosenheim, München, und New York eine der führenden Eventagenturen in Deutschland sowie im internationalen Raum. Mehr Informationen unter www.proske.com.



Kaiserstraße 36, 80801 München





Weitere Pressemitteilungen von Proske GmbH

Bereitgestellt von: ConnektarDatum: 05.10.2017 - 10:30 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537069Anzahl Zeichen: 3143Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Michael C. SchmittStadt: München Telefon: +49 89 904 119 28Meldungsart:Anmerkungen:Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.