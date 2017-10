Penang  Die Perle des Orients

Urlaub & Reisen

(firmenpresse) - Warum immer in die verschneiten Metropolen des Westens zum Weihnachtsbummel? Malaysia bietet so viel mehr. Neben Shopping und leckerem Essen, kann man das Sonnetanken am Strand direkt anschließen. Im Nordosten der Insel liegt Georgetown, die farbenfrohe und geschäftige Hauptstadt Penangs, mit zahlreichen Märkten, Cafés, Tempeln und auch modernen Geschäften. Zum Entspannen lockt es dann an die bekanntesten Strände der Halbinsel – Batu Ferringhi und Teluk Bahang - die unweit von Georgetown an der Nordküste liegen.



Malaysia ist ein erstklassiges Reiseziel zum Shoppen in Südostasien. Ob in Duty Free Shops, eleganten Einkaufs-passagen, am Straßenrand, auf dem Basar oder auf Nacht-märkten, Käufer kommen in Malaysia günstig auf ihre Kosten. Zudem bietet der jährliche Ausverkauf, genannt „Mega Sale Carnival“, „GP City Sale“ und „Malaysia Year End Sale“, eine Fülle an Waren und Sonderangeboten in den Einkaufszentren der ganzen Nation.



Penang liegt vorgelagert vor dem Festland im Norden Malaysias, rund eine Flugstunde von Kuala Lumpur entfernt. Als erster britischer Handelsposten in Südostasien wurde Penang 1786 von Captain Francis Light gegründet und entwickelte sich zu einem wichtigen Anlaufhafen für Händler aus Europa und dem mittleren Osten. Liebevoll auch die „Perle des Orients“ genannt, findet sich in Penang eine der malerischsten und romantischsten Gegenden Malaysias wieder. Gleichzeitig handelt es sich um eine lebendige Weltregion mit einer einzigartigen Mixtur von Kulturen. Dieses von Natur aus weltoffene Penang bietet gute Einkaufsmöglichkeiten für preiswerte Textilien, Schmuck, Kosmetika und elektronische Geräte sowie Antiquitäten und Kuriositäten.



Georgetown, die Hauptstadt von Penang, ist eine sehr kompakte Stadt und die meisten Sehenswürdigkeiten können zu Fuß oder mit einer gemieteten Trishwa erreicht werden. Der alte Teil aus der Kolonialzeit befindet sich um Fort Cornwallis herum. Hier gibt es viele großartige Kolonialgebäude, darunter Banken und alte Handelshäuser, die daran erinnern, dass Penang einst eine der ältesten britischen Siedlungen in Asien gewesen ist.





Auf den Märkten und an den Ständen sowohl in der Stadt als auch auf dem Land gehört das Handeln und Feilschen an die Tagesordnung. Wer genug vom Shoppen hat, kann sich zurückziehen.



Zu einem der bekanntesten Sandstrände der Insel zählt Batu Ferringi Beach, der nach dem Entspannen auch zu langen Spaziergängen einlädt. Neben Strand und Ruhe gibt es hier aber auch eine pulsierende Touristen-Stadt, mit vielen Bars, Hotels, Shops, usw. Wer es ruhiger und beschaulicher mag, den wird es wohl eher an den Teluk Bahang Beach ziehen – denn der wunderschöne Strand ist kaum frequentiert. Hier kann man die Abgeschiedenheit und das ursprüngliche Leben und die Natur genießen.



Und wer neben Sonne auch wandern und die Natur erleben möchte, der findet im Pantai Acheh Forest Reserve alles, wonach er sucht. Ein Pfad zum Monkey Beach führt quer durch den Dschungel und über einen Hügel. Für den Weg benötigt man rund 90 Minuten, doch die Belohnung ist ein einsamer Strand mit starker Brandung – das perfekte Fotomotiv.



Zurück in Georgetown sollte man den Fotoapparat für die kulturellen Highlights der Stadt parat halten: dank der sich immer weiterentwickelnden Street-Art Szene können hier die verschiedensten Kunstwerke bildlich eingefangen und festgehalten werden.



Neben Street-Art spielt auch Streetfood eine große Rolle – heimische Produkte, meist in Form von getrockneten Lebensmitteln, Gebäck oder Früchten, wie Muskat, Mango oder Papaya werden auf dem Chowrasta Market, Air Hitam Market oder am Kek Lok Si Tempel verkauft.



Um wem das zu viel neumodischer Kram ist, der setzt sich in die seit 1923 operierende Standseilbahn – eine der ersten kabelgezogenen Bahnen Asiens, von den Schweizern gebaut – und lässt sich hoch auf den Penang Hill befördern, um von dort aus einen einzigartigen Panoramablick über die Insel zu bekommen oder einfach nur die kühle, erfrischende Luft auf dem Gipfel zu genießen.



Penang und auch andere Destinationen in Malaysia erreicht man ideal mit z.B. Singapore Airlines, Thai Airways, Cathay Pacific sowie Emirates/Malaysia Airlines.



Buchbar über alle Reisebüros. Die in der Mitteilung gezeigten Bilder finden sich hier und hier. Google Maps Penang



