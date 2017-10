Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Mobizcorp erweitert Büroflächen in Berlin und eröffnet Digital Concept Store

(firmenpresse) - Ein weiteres Highlight ist der neue Showroom, ein digitaler Concept Store, in dem innovative InStore-, POS- und App-Lösungen unter realen Bedingungen getestet und vorgeführt werden können. Dieser soll zum Ausprobieren der innovativen Funktionen auf mobilen Geräten einladen. Hierbei können verschiedene Beratungs- & Upselling-Situationen sowie andere Einsatzszenarien durchgespielt werden. Die integrierten digitalen Touchpoints des Concept Stores bieten Besuchern somit Inspiration, Orientierung und Beratung und schaffen hierdurch einen Einblick in die neusten digitalen Trends.



„Unser neues Büro bietet uns mit seiner lichtdurchfluteten, offenen Aufteilung sowie der flexiblen Nutzung viel Raum für Kreativität, erlaubt es uns bei Bedarf jederzeit neue Team- und Workshop-Bereiche zu schaffen und bietet ausreichende Kapazität für weiteres Wachs-tum am Standort Berlin“, erklärt Friedhelm Scharhag, Geschäftsführer und Gründer von Mo-bizcorp.



Mobizcorp zeichnet sich besonders durch langjährige Erfahrung und höchste Qualität aus. Durch das neue Büro mit deutlich mehr Raum für Kommunikation, Interaktion, aber auch neue Rückzugsmöglichkeiten, wird eine ideale Umgebung zur Kundenbetreuung geschaffen.





Honorarfreie, druckfähige Fotos: http://bit.ly/2fI3NUA



Mobizcorp bietet Digital Commerce Lösungen für internationale Marken. Seit 2003 unter-stützt Mobizcorp aus Berlin, Potsdam, Düsseldorf, Viernheim und New York Omnichannel- und E-Commerce-Strategien mit großem Fachwissen und langjähriger Erfahrung. Als zertifi-zierter Salesforce Commerce Cloud Partner steht Mobizcorp hinter erfolgreichen Projekten für Tory Burch, Columbia Sportswear, Reitmans, Jack Wolfskin, DEPOT, Engelhorn, Takko, Marc O’ Polo, Tamaris und vielen mehr.

Mobizcorp Europe Ltd.

Christoph Heiders

Reinhardtstrasse 58

10117 Berlin

D-10178 Berlin

Phone: +49 30 288 745 0

pr(at)mobizcorp.de

www.mobizcorp.de



Tower PR

Linienstr.150

D-10115 Berlin

030 25762644

mobizcorp(at)tower-pr.com

www.tower-pr.com



