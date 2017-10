RNZ: Vermitteln - Kommentar zum Katalonien-Konflikt

Politik & Gesellschaft

(ots) - Der Mix aus Sturheit und formeller Rechthaberei

auf mehreren Seiten führt unweigerlich zur Konfrontation. Da ist die

katalanische Führung, die angeblich auf eine Vermittlung der EU

wartet - aber erklärt, die Unabhängigkeit werde so oder so

ausgerufen. Was gibt es dann noch zu vermitteln? Da ist die

Zentralregierung, die den Buchstaben der Verfassung auf ihrer Seite

weiß - aber nicht erkennt, dass sie mit ihrer harten Haltung das Land

weiter spaltet. Dass sie längst den exekutiven Zugriff auf die

rebellische Region verloren hat. Sie könnte ihn nur blutig

zurückerobern. Das kann Europa nicht wollen. Und deshalb ist der

Rückzug auf das Prinzip "keine Einmischung in innere Angelegenheiten"

so formal korrekt wie verlogen. Schließlich heißt es in Art. 4 des

EU-Vertrags auch, die EU achte "die Wahrung der territorialen

Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung".

Beides ist in Spanien akut gefährdet. Und die Ernennung eines

angesehenen, neutralen Vermittlers hätte nichts mit einem

supranationalen Übergriff aus Brüssel zu tun. Sondern damit, im

Dialog ein Szenario zu verhindern, das nur Verlierer hätte.







