Politik & Gesellschaft

Neue Westfälische (Bielefeld): Jeder zweite Beschäftigte schleppt sich krank zur Arbeit

Missbrauch in der Arbeitswelt

Miriam Scharlibbe

ID: 1537493

(ots) - Unter deutschen Arbeitnehmern grassiert eine

schlimme Krankheit - eine krankhafte Form des Pflichtbewusstseins.

Forscher sprechen von Präsentismus, dem Zwang, am Arbeitsplatz

präsent zu sein, auch wenn Körper und Geist (Bett-)Ruhe benötigen.

Präsent ist dabei meistens tatsächlich nur der Körper. Wer sich trotz

Erkältung oder sogar mit einer fiebrigen Grippe zur Arbeit schleppt,

richtet den größtmöglichen Schaden an. Alle leiden: die Kollegen, die

angesteckt werden, die Arbeit, die lieblos und unkonzentriert

erledigt wird, und vor allem die eigene Gesundheit. Verantwortlich

für den Schaden ist allerdings nicht der kranke Mitarbeiter. Er folgt

nur den Gesetzen der modernen Arbeitswelt: In einer Zeit, in der laut

Gewerkschaft jeder zweite Berufseinsteiger befristet angestellt wird,

wirkt die Zukunftsangst im Kopf oft stärker als der Schmerz in Hals

und Gliedern. Befristungen waren einmal als Instrument zur Belebung

des Arbeitsmarktes gedacht. Unternehmen haben es missbraucht. Dabei

schneiden sich die Chefs ins eigene Fleisch. Unternehmen, die auch

künftig innovativ sein wollen, werden immer gesunde Mitarbeiter

brauchen. Die Digitalisierung sollte darum stärker genutzt werden, um

alternative Beschäftigungsmodelle wie das Homeoffice zu fördern. Aber

bitte nicht zum Preis der ständigen Erreichbarkeit - denn auch das

kann krank machen.







Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten(at)neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Neue Westfälische (Bielefeld)

Bereitgestellt von: otsDatum: 05.10.2017 - 20:05 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537493Anzahl Zeichen: 1743Kontakt-Informationen:Stadt: Bielefeld Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.