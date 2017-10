Politik & Gesellschaft

Neue Westfälische (Bielefeld): Union sucht nach gemeinsamer Linie

Merkels Chance

Dieter Wonka, Berlin

(ots) - Wer möchte in diesen Tagen schon in der Haut von

Horst Seehofer stecken? Die desaströse Niederlage kam unerwartet,

aber nicht unverdient. Der innerparteiliche Machtkampf mit Markus

Söder wirkt nicht nur kleinlich, er ist es auch. Es kämpft ein Mann

gegen den Verfall seiner politischen Würde. Seehofer und die

Obergrenze sind nur noch Mittel zum Zweck. Der CSU-Vorsitzende, der

so groß und stark in Erinnerung bleiben wollte wie Franz Josef

Strauß, steht angstschlotternd da und wartet, dass ihn Angela Merkel

und die eigene Partei noch mitspielen lassen. So sieht's aus.

Seehofer braucht Merkel. Nur dadurch ist er noch von Gewicht. Für die

einst stolze CSU ist das eine schreckliche Erkenntnis. Er fordert von

ihr Strategierunden, weil das gewichtig klingt. Er braucht

Taktikabstimmungen, weil die CSU nicht mehr wirklich mit einer

Trennung der Unions-Gemeinschaft drohen kann. So gesehen ist die

Kanzlerin besser dran. Sie hat trotz eines miserablen Wahlergebnisses

noch eine echte Chance. Handelt sie jetzt stark und überraschend,

dann kann das Projekt Übergang mit Abgang noch zu ihren Bedingungen

gelingen. Viel Zeit bleibt nicht, allzu groß darf die Rücksichtnahme

auf Seehofer nicht sein. Im Wahlkampf hat Merkel ein ihr fremd

gewordenes Deutschland mit Protesten und vielen liegengebliebenen

Problemen kennengelernt. Je anerkannter und unverzichtbarer sie in

der Welt erschien, desto prekärer entwickelte sich ihre Machtbasis im

Inneren. Gelingt es ihr, jetzt nicht mehr so zu handeln, wie es in

zwölf Jahren "typisch Merkel" war, dann gibt es eine Alternative zum

Niedergang à la Seehofer und Kohl. Das verlangt aber drei Mal Merkels

Mut. Sie müsste innerparteilich vermeintliche Gegner einbinden. Nur

so kann der Blick auf das frei werden, was nach ihr kommt. Ein

Generalsekretär Jens Spahn wäre ein entsprechendes Signal. Thematisch



müsste sie die CDU mitten rein stellen, die Basis fragen und nicht

nur zum Abnicken besuchen. Begriffe wie Heimat, Konservatismus und

Sicherheit kann man entideologisieren und die Jamaika-Chance für ein

bürgerliches Klima nutzen. Und sie sollte klarstellen, dass Partei

und Regierung zu trennen sind und sie selbst ihre letzte

Spitzenkandidatur erledigt hat. Die Chance, eine neue Ära zu starten,

ist für die Union besser als für die Konkurrenz. Die SPD will sich

links einsortieren; die Grünen drohen sich zu überstrapazieren; die

FDP ist mit sich selbst beschäftigt; die AfD ist vielleicht doch nur

ein vorübergehendes Phänomen.







