Eva Herzigova selected for GERRY WEBER - die neue Capsule Collection (FOTO)

Pünktlich zum Herbstanfang ist es endlich soweit - GERRY WEBER

präsentiert gemeinsam mit dem internationalen Supermodel Eva

Herzigova exklusiv eine hochwertige Capsule Collection. Diese

limitierte Capsule besteht aus 3 Looks und insgesamt 7 Artikeln. Sie

steht für Premium Lifestyle und unterstreicht die Markenwerte von

GERRY WEBER: FEMININE - CASUAL CHIC - INSPIRING.



Alle drei Looks vereinen zeitlose Eleganz mit urbanen Style

Elementen - perfekt, um die Persönlichkeit der Trägerin in Szene zu

setzen. Das exklusive Design steht für Leichtigkeit und Lebensfreude,

selbst in der kalten Jahreszeit. Eine Kollektion voller einzigartiger

und hochwertiger Styles, die untereinander, aber auch mit dem Rest

des Kleiderschranks wunderbar kombiniert werden können. Gemusterte

Jacken, Shirts mit Glitzerkante sowie Pullover im Snake-Print aus 100

% Kaschmir treffen auf eine Hose in Biker-Optik. Der edle

Rollkragenpullover mit Metallic-Effekt wertet jedes Outfit auf und

das schwarze Samt-Kleid ist der perfekte Klassiker für die kalte

Jahreszeit. Der graumelierte Mantel mit Fake-Fur Kragen ist ein

absoluter Hingucker und bringt die Trägerin so nicht nur warm sondern

auch modisch durch den Winter. Entdecken Sie die Lieblingsstücke von

Eva Herzigova und lassen Sie sich von dieser ganz besonderen

Zusammenarbeit mit GERRY WEBER begeistern!



Die neue Capsule Collection von GERRY WEBER wird ab dem 6. Oktober

2017 in ausgewählten Stores in Deutschland, im Onlineshop auf

gerryweber.com sowie bei ausgewählten Fachhandelspartnern im Ausland

erhältlich sein.



Downloadlink zum Film- und Bildmaterial: http://bit.ly/2gNm2YQ



Über die GERRY WEBER Gruppe



Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle/Westfalen ist

ein weltweit operierender Konzern, der fünf starke Markenfamilien

unter einem Dach vereint: GERRY WEBER, TAIFUN, SAMOON , talkabout und



HALLHUBER. Seit der Gründung im Jahr 1973 hat sich die im SDAX

notierte GERRY WEBER International AG zu einem der bekanntesten Mode-

und Lifestyleunternehmen mit weltweit rund 1.260 eigenen Stores und

Verkaufsflächen (davon 376 von HALLHUBER), mehr als 2.450 Shopflächen

und 270 Franchise Stores sowie Marken-Onlineshops in neun Ländern

entwickelt. Der Konzern mit seinen weltweit rund 6.900 Mitarbeitern

(davon rund 2.000 von HALLHUBER) verfügt über Vertriebsstrukturen in

rund 60 Ländern und zählt zu den größten börsennotierten

Modekonzernen in Deutschland (Stand: April 2017). Im Geschäftsjahr

2015/16 (1. November 2015 bis 31. Oktober 2016) erzielte die GERRY

WEBER Gruppe einen Konzernumsatz von EUR 900,8 Mio.



www.gerryweber.com







