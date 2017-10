Handel

Goldener Klassiker für Borgward Isabella Coupé (FOTO)

ID: 1537496

(ots) -

Bei der Leserwahl zum "Goldenen Klassiker" der Zeitschrift Auto

Bild Klassik konnte sich das legendäre Borgward Isabella Coupé gegen

bekannte Modelle wie den Fiat Dino oder die Chevrolet Corvette C3 in

der Kategorie "Sportwagen und Coupés" durchsetzen. 18,3 Prozent der

Stimmen gingen an die Design-Ikone. Anlässlich der feierlichen

Preisverleihung in Augsburg betonte der Aufsichtsratsvorsitzende der

Borgward Group AG und Gründerenkel Christian Borgward: "Die Isabella

ist nicht nur im Rückblick ein wichtiger Baustein unseres

Unternehmens. Vielmehr werden wir diese Ikone auch nutzen, die

Zukunft von Borgward erfolgreich zu gestalten. So geschehen auf der

diesjährigen IAA, als die Studie Isabella Concept unsere Vision der

Automobilität von morgen aufzeigen konnte."



Borgward Isabella Concept - Rückkehr in die Zukunft



Die Studie Isabella Concept repräsentierte im Rahmen der IAA nicht

nur die Vision für ein zukünftiges Fahrzeugkonzept. Vielmehr

verkörperte die Wiedergeburt der legendären Isabella auch die

zukünftige Ausrichtung des gesamten Unternehmens Borgward

hinsichtlich Design-DNA und Antriebstechnologie. Die Designsprache

der viertürigen und viersitzigen Coupé-Studie folgt der in Zukunft

allgemeingültigen Borgward Design-Leitlinie "Impressions of Flow":

Hier generiert die sorgfältig abgestimmte Karosserieskulptur mit

nahtlosen Übergängen eine perfekte Balance zwischen runden,

organischen Formen und präzisen Linien. Gleichzeitig kreiert dieser

Gestaltungsgrundsatz stilistische Synergien zwischen Schönheit und

Technologie.



Legendäre Modellfamilie mit sechs Versionen



Kein anderes Modell repräsentiert die Historie der Marke Borgward

und ihre Werte wie die legendäre Isabella. Sie vereint die typisch

deutschen automobilen Tugenden wie Präzision und technologische

Lösungen mit ästhetischem und funktionalem Design. Die Isabella wuchs



in den Jahren ab 1954 zu einer kompletten Modellfamilie. Nach der

Limousine entstand 1957 das heute ausgezeichnete Isabella Coupé, ein

Coupé Cabrio, die Cabrio-Limousine, der Combi und ein Pick-up.







Pressekontakt:

BORGWARD GROUP AG

Kriegsbergstrasse 11

70174 Stuttgart

Axel Lengert

Director Product Communication

+49 (0)711 36510 1045

axel.lengert(at)borgward.com

www.borgward.com



Original-Content von: BORGWARD Group AG, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von BORGWARD Group AG isabella-concept-ext-01.jpg isabella-classic-11.jpg

Bereitgestellt von: otsDatum: 05.10.2017 - 20:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537496Anzahl Zeichen: 2682Kontakt-Informationen:Stadt: Stuttgart / Augsburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.