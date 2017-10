Kunst und Kultur

Allgemeine Zeitung Mainz: Sichere Wahl / Kommentar zum Literaturnobelpreis / Von Johanna Dupré

(ots) - Diesmal also auf Nummer sicher. Mit ihrer

Dylan-Eskapade im Vorjahr hat die Nobelakademie für Aufsehen gesorgt

- sich aber auch viel Kritik und einen auftrittsscheuen Preisträger

eingebrockt. Erst im Juni hat der Songpoet die obligatorische

Nobelvorlesung abgeliefert - als Tonbandaufzeichnung. Bei der

Verleihung musste Patti Smith ihn vertreten. Dylan ist sich damit

treu geblieben - aber die Akademie wollte etwas vergleichbares wohl

nicht nochmal mitmachen. Also Kazuo Ishiguro. Ein Autor, den nur

wenige auf ihrem Zettel hatten. Die Juroren konnten so wieder

überraschen - und anders als 2016 häufen sich jetzt positive Stimmen.

Literaturkritiker Denis Scheck zeigt sich gar "begeistert". Es gibt

an Ishiguro auch wenig auszusetzen. Selbst wer seinen Namen nicht

kennt, hat bestimmt von "Was vom Tage übrig blieb" gehört - und sei

es durch die Verfilmung mit Anthony Hopkins. Ishiguro zeigt sich in

dem Roman als klassischer Erzähler, mit schnörkellos-elegantem Stil.

Das ist mehr, als man von Friedenspreisträgerin Margaret Atwood sagen

kann, die im Vorfeld als eine Favoritin gehandelt wurde. Eine

Entscheidung für sie wäre eher ein politisches Zeichen gegen Trump

gewesen als eine literarische Würdigung. Mit Ishiguro umschifft die

Akademie das Thema politische Relevanz jedoch jetzt ganz. Und

zeichnet wieder einen Europäer aus - Ishiguro hat japanische Wurzeln,

ist aber Brite. Ein bisschen kommt Asien zum Zug - aber lieber nicht

völlig, wie etwa durch den vielseitigeren, aber auch popkulturelleren

Dauer-Kandidaten Haruki Murakami. Das macht Ishiguro nicht zu einer

schlechten Wahl. Aber auch nicht zu einer mutigen.







