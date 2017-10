Westfalenpost: Nicht mutig, aber richtig / Kommentar von Harald Ries zum Literaturnobelpreis

(ots) - Immer fallen einem Namen ein, die den Preis

mindestens so verdient hätten. Dafür kann die Jury nichts. Sie kann

nicht alle glücklich machen. Hat allerdings auch schon mehr Menschen

verstört als nötig. Mit Kazuo Ishiguro jedoch nicht. Nachdem zuletzt

Dylan neben viel Jubel auch viel Skepsis auslöste und der Preisträger

sich recht pubertär aufführte, sind nun die Reaktionen positiv, es

ist eine seriöse Übergabe zu erwarten, und die japanische Herkunft

des britischen Autors passt in kulturelle Crossover-Konzepte.

Außerdem ist er weder ein unbekannter Außenseiter, noch einer der

ständigen Verdächtigen oder ein Hochbetagter, dessen großes Werk

lange hinter ihm liegt.



Aber das alles ist völlig unwichtig. Wichtig sind die Bücher. Die

berühmten verfilmten und die anderen. Etwa "Als wir Waisen waren",

eine Art Krimi, der zurückführt in eine Kindheit in Shanghai. Oder

"Der begrabene Riese", eine Art Fantasy-Roman aus dem sechsten

Jahrhundert. Ishiguro liest sich leicht. Seine Sprache ist schön,

zurückhaltend. Unter der Oberfläche klaffen gewaltige Tiefen.

Schrecken zeigen sich und Liebe und Güte. Der Nobelpreis sollte guten

Büchern viele Leser verschaffen. Das könnte hier funktionieren.

Deshalb ist die Entscheidung vielleicht nicht besonders mutig oder

sensationell, aber sehr richtig.







