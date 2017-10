Wirtschaft (allg.)

Börsen-Zeitung: Stupid Isolation, Kommentar zum Brexit von Ulli Gericke

(ots) - Ein halbes Jahr nachdem die britische

Premierministerin Theresa May den Brexit-Prozess eingeleitet hatte

und nach null Fortschritten bei den bisher vier Verhandlungsrunden

liegen die Nerven bei der hiesigen Industrie blank. Zwar haben primär

die Briten die Nachteile der vom Volk gewünschten "Splendid

Isolation" zu tragen. Doch bei einem wechselseitigen Bestand an

Direktinvestitionen von über 140 Mrd. Euro und gut 400000 Menschen,

die in deutschen Firmen im Vereinigten Königreich arbeiten, ist auch

die hiesige Industrie betroffen - die einen enormen Wertverlust ihrer

britischen Aktivitäten bei einem harten Brexit befürchtet.



Natürlich verstaatlicht eine konservative Regierung keine

ausländischen Fabriken. Aber schon heute beobachtet der

Industrieverband BDI eine wachsende Ablehnung bei Mitarbeitern, in

britische Werke zu wechseln. Weil die dortige Währung stark an Wert

verloren hat und sich Arbeiten auf der Insel nicht mehr lohnt. Weil

der Aufenthaltsstatus unsicher ist und keine Zukunft verspricht. Oder

weil die zunehmende Fremdenfeindlichkeit abschreckt. Und da kaum

lokaler Ersatz zu finden ist, drohen wachsende

Produktionseinschränkungen.



Zudem befürchten nicht wenige Unternehmen, dass in Großbritannien

gefertigte Produkte ab dem Wirksamwerden des ungeordneten, harten

Brexit den Zugang zu Drittmärkten schlagartig verlieren. Bislang

zählt die Fertigung auf der Insel als EU-Produktion und wird als

Local Content gewertet, ohne den viele Länder Importe benachteiligen.

Noch schlimmer sind die Auswirkungen aber für den allgemeinen

gegenseitigen Warenaustausch, der sich allein zwischen Deutschland

und dem Vereinigten Königreich auf über 170 Mrd. Euro beläuft. Hier

gelten die EU-Vorgaben als Standards und Normen, die Voraussetzung

sind für länderübergreifende Wertschöpfungsketten.



Selbst der von der Chemieindustrie einst heftigst bekämpfte



Chemikalien-Sicherheitsstandard Reach wird inzwischen als

verbindlicher und damit zuverlässiger Maßstab für Importe und

Produktion - auch über Ländergrenzen hinweg - genutzt. Gilt Reach von

einem Tag auf den anderen nicht mehr, ist die britische Fertigung

isoliert, freilich nicht splendid, sondern stupid. Bisher

geschlossene Wertschöpfungsketten brechen so auseinander, die

britischen Werke werden wertlos. Für eine Übergangszeit mögen die

alten EU-Standards noch gelten und damit der jeweilige Verbund

halten. Doch mit jeder Änderung in Brüssel gerät London immer mehr

ins Abseits.







