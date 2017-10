Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Rheinische Post: Kommentar: FC Planlos

(ots) - Der FC Bayern ist einer der bedeutendsten Klubs

der Welt mit Millionen Fans und einer Titelsammlung, mit der man

Telefonbücher füllen könnte. Investoren stehen Schlange. Ein moderner

Fußball-Konzern. Geführt wird der Verein aber wie ein

Familienunternehmen, in dem sich der Patriarch weigert, einen

Nachfolger für sich aufzubauen, weil er der Überzeugung ist,

unersetzlich zu sein. Uli Hoeneß hält nach abgesessener Strafe wegen

Steuerhinterziehung die Fäden der Macht längst wieder fest in der

Hand. Hoeneß ist der FC Bayern. Das Ergebnis des sportlichen

Missmanagements ist dramatisch. Kompetenz scheint hinderlich, um sich

für einen Job zu qualifizieren. Als Sportdirektor wurde in Hasan

Salihamidzic ein Grüßaugust eingestellt. Jupp Heynckes wird wohl noch

einmal seinem Weggefährten Hoeneß helfen. Dieser Freundschaftsdienst

macht sichtbar, wie planlos die Bayern derzeit geführt werden. Es ist

dringend Zeit für Veränderungen. Hoeneß sollte den Moment selbst

bestimmen und zurücktreten, bevor er seinen Status als Vereinslegende

vollends demontiert.



