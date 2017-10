Politik & Gesellschaft

Rheinische Post: Kommentar: Lebensretter für Bäder

(ots) - In Deutschland gibt es derzeit rund 6500

Schwimmbäder. Nach Angaben der Organisation "Bäderallianz für

Deutschland" sind in den vergangenen 17 Jahren durchschnittlich jedes

Jahr 80 geschlossen worden - macht ein Minus von knapp 1400 Bädern.

Nicht jedes dieser Schwimmbäder bedeutet zwangsläufig einen Verlust,

dennoch bleibt die Entwicklung alarmierend. Laut einer Forsa-Umfrage

sind 59 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer. Das heißt,

sie würden die vorgeschriebenen Leistungen des

Bronze-Jugendschwimmabzeichens nicht erfüllen. Dafür sind 200 Meter

in höchstens 15 Minuten gefordert - kein Marathon also. Die Kommunen

stehen jedoch vor gewaltigen Aufgaben, da genießt ein Schwimmbad

mitunter nicht die höchste Priorität. Deshalb ist das ehrenamtliche

Engagement der Vereine, die mit Unterstützung der Städte und vielen

eigenen Leistungen Bäder offen halten, ein wahrer Segen. Denn

Schwimmen ist kein x-beliebiger Sport, sondern eine Fähigkeit, die

einem das Leben retten kann.



