Schwäbische Zeitung: Die Sehnsucht der CDU - Ein Kommentar zu einem möglichen Wirtschaftsminister Günther Oettinger

(ots) - Dass der Name Günther Oettingers für das Amt

des Wirtschaftsministers so hoch gehandelt wurde, liegt nicht nur an

der Qualifikation Oettingers, der in Brüssel mit den beiden

Zukunftsfeldern Digitales und Energiewende bestens vertraut ist.

Mindestens ebenso wichtig ist, dass die CDU sich nach einem bekannten

Namen sehnt. Sie will erklärtermaßen ihren Markenkern, die

Wirtschaftspolitik, zurückerobern. Wie könnte sie das besser tun als

mit einem ausgewiesenen Wirtschaftsmann? Dafür stehen nur zwei Namen:

Friedrich Merz und Günther Oettinger. Einer wie Oettinger, der die

Frauenquote anzweifelt und die Mütterrente eher für eine unnötige

Wohltat hält, spricht vielen Unternehmern aus der Seele. Dass er

darüber hinaus einen hohen Unterhaltungswert hat, ist Gefahr und

Verheißung gleichermaßen.



Auf jeden Fall aber bündelt sich im Namen Oettinger die Sehnsucht

nach der alten Ludwig-Erhard-CDU. Vielleicht ohne Zigarren, aber mit

Herrenzimmern à la Brüsseler Schwarzwaldstube.







