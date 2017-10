Politik & Gesellschaft

Weser-Kurier: Markus Petersüber die Deutsche Bahn

(ots) - Störfall



Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ging auf den Gleisen der

Deutschen Bahn in Norddeutschland gar nichts mehr. Und das, obwohl

Sturm "Xavier" mit orkanartigen Böen von bis zu 113 Stundenkilometern

eigentlich eher am unteren Ende anzusiedeln war. Sturmtief

"Sebastian" erreichte Mitte September immerhin Windgeschwindigkeiten

von bis zu 130 Stundenkilometern. Auch damals lag der Zugverkehr über

Stunden brach, blieben viele Pendler stecken und mussten auf

Fernbusse und Taxen ausweichen. Die Störanfälligkeit der

Schieneninfrastruktur in Deutschland muss ernsthaft zu denken geben.

Wie kann es sein, dass die Gleise so unzureichend gesichert sind,

dass ein heftiger Herbstwind den gesamten Verkehr über Stunden

zusammenbrechen lässt? Die Deutsche Bahn ist offenbar nicht

sturmfest. Und erdverwachsen - wie es im Niedersachsen-Lied heißt -

schon gar nicht, wie das Beispiel der gerade erst wieder eröffneten

Rheintalbahn zeigt. Die wichtige Strecke zwischen Baden-Baden und

Basel war wegen Schienenabsenkungen bei Tunnelbauarbeiten über Wochen

gesperrt. Eigentlich müsste die Bahn auch dann fahren, wenn auf den

Straßen und Wegen nichts mehr geht. Das Gegenteil ist der Fall.







