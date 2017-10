Sport / Fussball

Weser-Kurier: Frank Büter über Jupp Heynckes

(ots) - Alter! Jupp Heynckes soll auf die Trainerbank des

FC Bayern München zurückkehren und den schwächelnden Rekordmeister

wieder auf den Erfolgspfad führen. In der Ära Heynckes hatten die

Bayern 2013 das Triple gewonnen - daran erinnert man sich gerne,

nicht nur an der Säbener Straße. Eine Rückholaktion des inzwischen

72-jährigen Ruheständlers mag daher auf den ersten Blick wie ein

nostalgischer Griff in die Mottenkiste erscheinen, aber sie macht aus

mehreren Gründen Sinn. Der Name Heynckes steht auch mehr als vier

Jahre nach seinem Abschied aus dem Trainergeschäft für Erfolg und

Beständigkeit. Der Welt-Trainer des Jahres 2013 gilt überdies als

echter Bayern-Kenner und ist ein guter Freund von Präsident Uli

Hoeneß. Eben deshalb darf die Klubführung darauf vertrauen, dass es

dem erfahrenen Altmeister gelingt, das zuletzt oft nörgelnde Personal

in den Griff zu bekommen und die sportlichen Ziele wieder stärker in

den Fokus zu rücken. Zudem verschafft sich der FC Bayern mit der bis

Sommer 2018 angedachten Verpflichtung von "Don Jupp" die nötige Zeit,

um nach einer langfristigen Lösung zu suchen - die dann womöglich

Julian Nagelsmann heißen wird.







