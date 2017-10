Politik & Gesellschaft

Weser-Kurier: Mirjam Mollüber die Justiz in der EU

(ots) - Viel Potenzial



Die Europäische Staatsanwaltschaft ist das Ergebnis einer

zerstrittenen Union. Denn lediglich 20 der künftig 27 Mitgliedstaaten

nehmen daran teil - und das, obwohl die neue Behörde einen echten

Beitrag leisten könnte. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn

keines der EU-Länder wird ernsthaft behaupten, auf seinen Anteil an

50 Milliarden Euro pro Jahr allein an Mehrwertsteuern verzichten zu

können. Deutschland entgeht jährlich eine Milliarde Euro - Geld, das

sich sinnvoll investieren ließe, ob in die hiesige Infrastruktur oder

zur Unterstützung schwächerer Regionen in der europäischen

Staatengemeinschaft. Dennoch bleiben selbst Länder wie die

Niederlande, aber auch Irland, mit ihren teils windigen

Steuermodellen außen vor. Aus denselben Gründen gelingt es bislang

nicht, eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für Unternehmen zu

schaffen. Polen und Ungarn wollen ebenfalls nicht teilnehmen: Beide

gehören zu den größten Empfängern von EU-Fördermitteln. Dass sie das

Projekt nicht mittragen, macht sie schon heute zum potenziellen Ziel

künftiger Ermittlungen. Dabei kann von einer Europäischen

Staatsanwaltschaft, die erst dann eine ist, wenn alle Mitgliedstaaten

daran teilhaben, jedes Land nur profitieren. Der Kampf gegen das

Organisierte Verbrechen und den Terrorismus steht zwar noch nicht auf

der Agenda der Behörde. Doch wenn sich die grenzüberschreitenden

Ermittlungen in Sachen Korruption, Mehrwertsteuerbetrug und

Veruntreuung von Fördergeldern bezahlt machen, wäre es ein Leichtes,

den Aufgabenbereich der Institution zu erweitern. Wie sinnvoll die

Zusammenarbeit im Justiz- und Polizeibereich ist, beweist Europol

seit Jahren. Die Europäische Staatsanwaltschaft hat das gleiche

Potenzial - deshalb sollten sich ihr alle Mitgliedstaaten

anschließen.







