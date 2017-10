Politik & Gesellschaft

Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Unabhängigkeits-Referendum in Katalonien

ID: 1537511

(ots) - Der Konflikt zwischen der katalanischen

Regionalregierung und der spanischen Zentralregierung trifft Europa

mitten in einer tiefen Krise. In Brüssel fürchtet die EU-Kommission

nichts mehr als einen Dominoeffekt: Was wäre, wenn sich Katalonien

eigenmächtig von Spanien abspalten und dabei keinen Schaden nehmen

würde? Bekämen dann nicht sofort Autonomiebewegungen in anderen

wirtschaftlich starken Regionen Auftrieb, wie etwa das

Padanien-Projekt in Norditalien? Ganz gleich, wie der Konflikt

ausgehen wird: Der Schaden, den die egoistischen Katalanen und auch

die unklug agierende spanische Regierung angerichtet haben, ist jetzt

schon so immens, dass man die Europäische Union vielleicht nicht neu,

aber anders denken sollte. Und dabei kann es nicht um eine politische

Vertiefung und mehr zentrale Entscheidungsgewalt in Brüssel gehen. In

der jüngeren Geschichte unseres Kontinents haben kluge Leute kluge

Ideen entwickelt. Im Nachhinein weiß man: Mindestens zwei dieser

Ideen wären besser umgesetzt worden. Da war 2008 Nicolas Sarkozys

Konzept einer Mittelmeer-Union, die in abgeschwächter Form als

»Union für den Mittelmeerraum« sogar noch existiert, aber eben nicht

ansatzweise so, wie es - zugegeben, aus heutiger Sicht - sinnvoll

gewesen wäre. Der damalige französische Präsident wollte die

nordafrikanischen Staaten nicht zu EU-Mitgliedern machen, sie aber

durch Abkommen so eng wie möglich an Europa binden. Auch wenn er es

nicht ausdrücklich betonte: Sarkozy dachte historisch und hatte die

Ausdehnung des Römischen Reiches im Sinn - vom Hadrianswall im Norden

bis zum Südufer des Mittelmeeres. Das »Mare Nostrum« (»Unser Meer«)

als Kultur- und Einflussraum begreifen und nicht als Namen für eine

Marine-Operation der italienischen Küstenwache benutzen. Mit einer

funktionierenden Mittelmeer-Union, die ohne Zweifel teuer und

anstrengend gewesen wäre, hätte sich die Flüchtlingskrise ganz



anders - und vor allem überhaupt - steuern lassen. Zweite gute Idee

aus vergangenen Tagen: das Europa der Regionen, bereits Ende der 60er

Jahre erdacht und Anfang dieses Jahrhunderts vom ehemaligen

bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) vorangetrieben.

Klar: Wenn ein Bayer das fordert, steckt Kalkül dahinter. Das schadet

aber nicht, wenn damit separatistische Bestrebungen verhindert werden

können. Auch wenn Spanien mit seinen abtrünnigen Basken und Katalanen

ein spezieller Fall ist, so zeigt sich doch eines: In Zeiten der

Globalisierung sind vielen Menschen ihre Identität und Heimat so

wichtig, dass sie dafür kämpfen. Und das muss nicht schlecht für

Europa sein.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Westfalen-Blatt

Bereitgestellt von: otsDatum: 05.10.2017 - 21:30 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537511Anzahl Zeichen: 3096Kontakt-Informationen:Stadt: Bielefeld Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.