Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Einstieg des chinesischen

Nison-Konzerns beim Küchenhersteller Siematic in Löhne

(ots) - Man muss schon sagen: Chinesische Investoren

haben ein gutes Händchen. Wenn sie sich mit ihrem Kapital außerhalb

des Landes engagieren, steht dahinter in aller Regel eine

ausgeklügelte Strategie. Und sie heißt im Allgemeinen nicht: Know-how

abziehen und platt machen. Immer wieder beweisen Chinesen einen

langen Atem. Prominentestes Beispiel in OWL ist der Bielefelder

Nähmaschinen-Hersteller Dürkopp Adler, dessen Umsätze gerade wieder

deutlich steigen. Natürlich gibt es zu denken, wenn große Marken in

ausländischen Besitz gehen. Doch trotz anhaltenden Wachstums ist auch

die Küchenbranche nicht frei von Schicksalsschlägen. Hersteller wie

Klostermann in Rödinghausen, Ebke/Cristini in Enger, Geba und Nieburg

in Löhne und natürlich Branchengigant Alno/Wellmann meldeten

Insolvenz an. Umgekehrt präsentiert sich die schon vor drei Jahren

von Chinesen übernommene Küchenfirma RWK Kuhlmann in Enger offenbar

in guter Verfassung. Es gibt nicht das eine Erfolgsrezept. Dass

Siematic so sehr auf China setzt, ist nicht ohne Risiko. Aber wer

nichts wagt, hat schon verloren.







