Politik & Gesellschaft

Schwäbische Zeitung: Künftige Regierung ist gefordert - Ein Kommentar zur aktuellen Situation in deutschen Krankenhäusern

ID: 1537513

(ots) - Das freundliche Wort zwischendurch, ein Moment

des Zuhörens, ohne dabei auf die Uhr zu schauen - auch das sollte in

deutschen Krankenhäusern dazugehören. Tatsächlich sieht die Realität

in vielen Fällen anders aus. Der Arbeitsdruck von Krankenschwestern

und Pflegern in Deutschlands Kliniken ist in den vergangenen

Jahrzehnten deutlich gestiegen. Sie haben immer mehr Kranke zu

betreuen, deutlich mehr als ihre Kollegen in anderen Ländern Europas,

arbeiten zum Teil wie am Fließband, was - etwa bei Operationen -

durchaus auch Risiken für die Patienten birgt.



Die Kliniken kalkulieren hierbei streng nach ökonomischem Kalkül.

Sie haben in den zurückliegenden 25 Jahren vor allem Ärzte

eingestellt, um die steigenden Fallzahlen zu bewältigen, beim

Pflegepersonal ist jedoch gespart worden. Jedenfalls hat man es nicht

in dem Maße aufgestockt, wie es auch angesichts der Tatsache, dass

immer mehr ältere und pflegebedürftige Menschen ins Krankenhaus

kommen, notwendig gewesen wäre. Eine Pflegekraft musste 2016 etwa 63

Fälle betreuen, 1991 waren es nur 32.



Daraus hat sich nun mancherorts ein veritabler Pflegenotstand

entwickelt. Wenn allein in der Bundeshauptstadt Berlin in den

Krankenhäusern nach offiziellen Angaben knapp 50.000 Fachkräfte

fehlen, ist das nur die Spitze des Eisbergs. Deshalb gehört es ganz

oben auf die gesundheitspolitische Agenda der neuen Bundesregierung,

die Vergütungen der Krankenhäuser zu überprüfen. Ein System, von dem

die Kliniken nur dann profitieren, wenn sie mehr Ärzte einstellen und

nicht mehr Schwestern und Pfleger, führt sich selbst ad absurdum.



Die Entscheidung, Personaluntergrenzen für sensible Bereiche wie

Intensivstationen oder Nachtdienste einzuführen, mag von der Großen

Koalition gut gemeint gewesen sein. Überschätzen sollte die Folgen

jedoch niemand. Richtig greifen wird das System ohnehin frühestens in



zwei Jahren. Krankenhäuser sollten in Zukunft empfindliche

finanzielle Nachteile in Kauf nehmen müssen, wenn sie bei der Pflege

sparen.







Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion(at)schwaebische-zeitung.de



Original-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Schwäbische Zeitung

Bereitgestellt von: otsDatum: 05.10.2017 - 21:44 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537513Anzahl Zeichen: 2484Kontakt-Informationen:Stadt: Ravensburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.