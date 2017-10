Politik & Gesellschaft

Rheinische Post: CDU-Wirtschaftsrat: Unternehmen hoffen auf Jamaika

(ots) - Der CDU-Wirtschaftsrat hat an die Union

appelliert, ihren Streit um eine Flüchtlings-Obergrenze beizulegen

und eine Jamaika-Koalition als neuen Schwung für die Wirtschaft in

Deutschland zu verstehen. "Gerade in den Unternehmen gibt es die

große Hoffnung, dass eine Jamaika-Koalition die Kraft hat, den

Wirtschaftsstandort Deutschland fit für die Zukunft zu machen", sagte

Verbandsgeneralsekretär Wolfgang Steiger der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Mit Blick auf das

Unions-Treffen an diesem Sonntag in Berlin sagte Steiger weiter: "Wir

appellieren an die Spitzen von CDU und CSU, sich bei den strittigen

Fragen zu einigen und mit einer gemeinsamen Linie in die

Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition zu treten." Er

betonte: "Auch beim Thema qualifizierter Fachkräftezuwanderung gibt

es mehr Einendes als Trennendes zwischen Union, FDP und Grünen." Für

die Betriebe und den Wirtschaftsstandort seien stabile politische

Verhältnisse wichtig. Bei all den unterschiedlichen Positionen von

Union, FDP und Grünen etwa in Energiefragen und beim Klimaschutz gebe

es doch einige gemeinsame Ideen, auf die sich eine Jamaika-Koalition

einigen können sollte. Überschneidungen gebe es auch bei der

Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung und bei der

Digitalisierung mit dem "Megathema Breitbandausbau".







