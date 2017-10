Politik & Gesellschaft

Rheinische Post: Union und FDP wollen Westbalkanregelung als Blaupause für Flüchtlingspolitik

ID: 1537521

(ots) - Im Streit um die Begrenzung des

Flüchtlingszuzugs wollen führende Innenpolitiker von Union und FDP

den Grünen einen Handel anbieten: Die Grünen sollen der Einstufung

der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer zustimmen, im

Gegenzug soll die legale Arbeitsmigration aus Nordafrika erleichtert

werden. "Die im Mai 2016 vom Deutschen Bundestag beschlossene

Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als sichere

Herkunftsstaaten halte ich nach wie vor für ein unerlässliches

Mittel, um die Zahl der Flüchtlinge aus diesen Ländern zu

beschränken", sagte der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) . "Eine

Regelung analog zur Westbalkanlösung, die eine legale Zuwanderung

beim Nachweis eines Arbeitsverhältnisses zulässt, sollte auch

angesichts des Bedarfs der deutschen Wirtschaft an Arbeitskräften

erwogen werden", sagte Mayer. "Ich erwarte in diesem Zusammenhang von

den Grünen, dass sie ihre Fundamentalopposition aus dem Bundesrat

aufgeben und jetzt die Verantwortung zeigen, die sie sich für etwaige

Koalitionsverhandlungen bereits auf die Fahnen geschrieben haben",

erklärte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion. "Im

Vorgriff auf ein umfassendes Einwanderungsgesetz wäre es richtig, die

Maghreb-Staaten umgehend zu sicheren Herkunftsländern zu erklären und

gleichzeitig Einreisevisa bei auf Dauer angelegten Arbeitsverträgen

zu ermöglichen", sagte auch Joachim Stamp (FDP), Integrationsminister

in Nordrhein-Westfalen.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Rheinische Post

Bereitgestellt von: otsDatum: 06.10.2017 - 00:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537521Anzahl Zeichen: 1884Kontakt-Informationen:Stadt: Düsseldorf Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.