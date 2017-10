Bau & Immobilien

Statement Wulff Aengevelt: „EXPO REAL 2017: Arbeitsmesse mit spannenden Themen!“

Brexit-Fachveranstaltung von AENGEVELT und FAREBROTHER Brexit-Fachveranstaltung von AENGEVELT und FAREBROTHER

(firmenpresse) - Eine hochprofessionelle Stimmung, eine Vielzahl an Themen und das ein oder andere Fragezeichen. So lässt sich die am Freitag mit rund vierzigtausend Teilnehmern zu Ende gegangene zwanzigste EXPO REAL in München kurz beschreiben.



Eines der vielbesprochenen Themen war die rasant fortschreitende Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf Einzelhandel und Logistik – Stichwort „same day“- beziehungsweise „same hour“-Auslieferung versus stationärer Handel – und die Arbeitsabläufe in der Immobilienwirtschaft.



Weiter diskutiert wurde auch der Brexit und wie der deutsche Immobilienmarkt davon profitiert. Das große Interesse spiegelte sich unter anderem in der dazu von unserem Haus zusammen mit dem Londoner Partner FAREBROTHER durchgeführten Fachveranstaltung vor ausgebuchtem Forum. Auch wenn noch nicht alle Ergebnisse der Brexit-Verhandlungen feststehen: Einigkeit herrschte, dass Frankfurt zu den Begünstigten zählt, angesichts der wachsenden Nachfrage nach Büroflächen und Wohnungen indessen auch verstärkt das Neubauvolumen in beiden Bereichen markant erhöhen muss.



Außerdem thematisierten wir den bezahlbaren Wohnungsneubau in den deutschen Wachstumskernen: Während Düsseldorf das funktionierende „Handlungskonzept Wohnen“ eingeführt hat, fehlt es in München vor allem an preisgerechten Grundstücken und in der Bundeshauptstadt nach Aussagen des Berliner Abgeordneten Stefan Evers an umsetzbaren Regelungen.



Mangel auch am Investmentmarkt, und zwar an marktgerechten Angeboten. Zudem wird in Akquisitionen und Kalkulationen zunehmend ein demnächst steigendes Zinsniveau eingepreist.



Außerdem hat die Branche nach dem angekündigten Wegfall der gescheiterten Mietpreisbremse hohe Erwartungen an die zukünftige Bundesregierung.



Insgesamt unterstrich die EXPO REAL mit einer Vielzahl hochkarätiger Vermietungs- und Verkaufsmeldungen und professionellen Projektvorstellungen wie zum Beispiel durch Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel bei der Präsentation der Metropolenregion Rheinland einmal mehr ihre herausragende Bedeutung als einzigartige Plattform für Immobilien-Networker.

AENGEVELT IMMOBILIEN, gegründet 1910, ist mit rd. 125 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf (Stammhaus), Berlin, Frankfurt/M., Leipzig, Magdeburg und Dresden einer der größten und erfahrensten Immobilien-Dienstleister Deutschlands und bietet seinen Kunden zusammen mit seinen Partnernetzwerken DIP – Deutsche Immobilien-Partner und IPP International Property Partners bundesweit und international eine umfassende kundenindividuelle Betreuung in den Marktsegmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnen.



Das Unternehmen begleitet und berät seine Kunden auf Basis seines umfangreichen wissenschaftlichen Immobilien-Research auf der gesamten Wertschöpfungsstrecke ihrer Liegenschaften – vom Einkauf über Projektinitiierung/-begleitung, Vermietung etc. bis hin zum Exit/Verkauf.



Ergebnis 2016: mehr als 125.000 Kundenberatungen und Objektbesichtigungen, ein Transaktionsvolumen aus vermittelten Immobilienverläufen von mehr als € 550 Mio. sowie eine gewerbliche Vermietungsleistung von rd. 250.000 m².



Hierbei lässt AENGEVELT regelmäßig seine Dienstleistungen durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut überprüfen. Das Ergebnis der letzten Befragung sind wiederum Bestnoten hinsichtlich der Kundenzufriedenheit: So würden 99% der Befragten AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ wieder als Dienstleister zu nutzen, 98% würden AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ Geschäftsfreunden oder Geschäftspartnern empfehlen.



Außerdem wurde AENGEVELT in einer Studie von FOCUS-MONEY zum Thema „Fairster Immobilienmakler“ wie bereits in den zwei Vorjahren erneut mit der Bestnote „Sehr Gut“ ausgezeichnet (FOCUS-MONEY, Ausgabe 10/2017, 01.03.2017).



Um seinen Kunden eine völlig interessenunabhängige, marktorientierte Fachberatung zu garantieren, ist und bleibt AENGEVELT absolut banken-, versicherungs- und weisungsungebunden und damit frei von Allfinanz- und Konzernstrategien und pflegt zudem ein umfassendes Wertemanagement. Außerdem ist AENGEVELT seit 2008 DIN EN ISO9001: 2008 zertifiziert und gehörte 2010 zu den ersten Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die von der „Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ (ICG) das Zertifikat „ComplianceManagement“ erhalten haben.

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Kennedydamm 55 / Ross-Straße

D-40476 Düsseldorf

Tel.: 02 11/83 91-307

Fax: 02 11/83 91-261

Mobil: 01 72/98 04-203

E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com

