"Kasdeya": Mystik, Gänsehaut und Hochspannung von Heike Altpeter aus dem Karina Verlag

(firmenpresse) - Klappentext zum Buch:



Ein kleiner Laden - in einer kleinen Gasse ...



Mit dem Geschäft übernimmt die neue Besitzerin nicht nur das Objekt und das Angebot, sondern auch gleich die Stammkundschaft.

Doch noch etwas bekommt sie dazu. Etwas, mit dem sie nicht gerechnet hat und das sie nicht in den Griff zu bekommen scheint.



Aber wer - oder was - ist Kasdeya? Fluch oder Bedrohung? Freund oder Feind? Oder einfach nur das Böse selbst?



Sarah ist hin und hergerissen zwischen zwei Welten, versucht zu verstehen, dass es mehr als fünf Sinne gibt.

Neben all dem Neuen, das über sie hereinbricht, tauchen immer wieder neue Fragen auf und jede gefundene Antwort bringt mehr Unglaubliches zum Vorschein.



Gibt es Parallelwelten und können wir Kontakt zu diesen aufnehmen? Wenn man bedenkt, dass der Mensch nur 5 Prozent seines Potenzials ausschöpft, so kann es Dinge zwischen Himmel und Erde geben, die wir uns nicht erklären können. Aus quantenphysischer Sicht ist alles Energie.



Wieso sollten Gedanken nicht in Frequenzen schwingen können, die jeder Mensch hören kann?



Angaben zum Buch:



Autorin: Heike Altpeter

Herausgeberin: Karin Pfolz

Format: Taschenbuch

Seitenzahl: 216 Seiten

Verlag: Karina Verlag

Auflage: 1 (21 Juli 2017)

Sprache: Deutsch

ISBN: 978-3961113903

Altersempfehlung: ab 16 Jahre, Erwachsenenliteratur



Über die Autorin Heike Altpeter:



Heike Altpeter wurde am 11.09.1959 in Dudweiler geboren. Sie absolvierte Ausbildungen als Arzthelferin, Trainerin für Koronar- und Diabetikersport und medizinische Fußpflege. Sie war Arzthelferin, Personalsachbearbeiterin, Hausfrau und Mutter, zog zwei Kinder groß und las viel.



Durch einige einschneidende Erlebnisse entdeckte sie ihre Neigung zum Übersinnlichen. Am Anfang war sie darüber erschrocken. Doch im Laufe der Jahre entwickelte sie ein Gefühl dafür und die Liebe zur schreibenden Kunst, die sie seit 2012 ausübt.





Ihr Schreibstil ist außergewöhnlich, da sie die Geschichten in der Nacht träumt und anschließend schriftlich fixiert. Ihre Romane spielen überwiegend in Saarbrücken, dem Saarland und an Orten die sie selbst schon besucht hatte.



Sie paart das normale Leben mit normalen Menschen, mit Orten und Begebenheiten, die sich jeder ansehen kann und mit den mystischen Erlebnissen und Eindrücken ihres eigenen Lebens und ihrer Fantasie.



Aus dieser Mischung entstehen spannende, liebevolle und mystische Romane und Gedichte, bei denen man auch durchaus schmunzeln kann und sich gelegentlich auch wiedererkennt.



Über den Verlag:



Gegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014. Die Geschäftsführerin Karin Pfolz ist außerdem Vorstandsvorsitzende des Vereins "Respekt für Dich - AutorInnen gegen Gewalt".



Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstalten "Respekt für Dich" und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing sowie Mentorentraining bei Lernproblemen.



Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel "Jedes Wort ein Atemzug", deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.



Martin Urbanek, geboren 1958 in Wien. Nach Abschluss des Studiums der Ur- und Frühgeschichte sowie der Kultur- und Sozialanthropologie im Jahre 1994 folgte 1999 die Ausbildung zum "Multi Media Producer".



Seit 2001 steht die freiberufliche Mitarbeit an zahlreichen Studien zur Evaluierung von Schulversuchen bzw. bildungspolitischen Maßnahmen im Mittelpunkt.



Martin Urbanek ist Mitautor von zahlreichen sozial- und erziehungswissenschaftlichen Publikationen und seit 2014 Mitbetreiber der Internetplattform "Spaß und Lernen", wo er unter anderem an der Erstellung von Unterrichtsmaterialien mitwirkt.



Als Autor bei Karina Verlag veröffentlicht er seit dem Jahr 2016 u.a. Reiseführer, Arbeitsbücher und digitale Unterlagen zum Thema Wien. Diese Publikationen erscheinen unter dem Projekttitel "VIENNA LIFE" und werden speziell für KInder und Jugendliche erstellt.



Interessen und Themenschwerpunkte des Autors: Bildung und Medien, Geschichte, Archäologie, Kultur- und Sozialanthropologie.



