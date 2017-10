NOZ: SPD-Landeschef Stephan Weil hält an Martin Schulz fest

(ots) - SPD-Landeschef Stephan Weil hält an Martin

Schulz fest



Niedersachsens Ministerpräsident lobt "Integrationskraft" des

SPD-Bundesvorsitzenden



Osnabrück. Niedersachsens Ministerpräsident und

SPD-Landesvorsitzender Stephan Weil hält Martin Schulz weiter für den

richtigen SPD-Bundesvorsitzenden. Schulz verfüge über "eine

bemerkenswerte Integrationskraft" und werde "von sehr vielen

SPD-Mitgliedern auch emotional getragen", sagte Weil in einem

Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Auch vom

Ausgang der niedersächsischen Landtagswahl am 15. Oktober erwartet

sich Weil keine Auswirkungen. "Eine Zukunft von Martin Schulz in der

SPD ist meines Erachtens unabhängig von den Niedersachsenwahlen

sicher", sagte Weil. Auch sei Schulz nicht der falsche Kandidat

gewesen. "Ich halte diese Diskussion um den Spitzenkandidaten nach

einer verlorenen Bundestagswahl für absolut oberflächlich. Für die

SPD war das die dritte herbe Wahlniederlage in Folge und wenn man die

Bundestagswahl 2005 hinzu zählen würde, sogar die vierte. Das spricht

dafür, dass die SPD wesentlich tiefer liegende Themen zu bearbeiten

hat als den jeweiligen Spitzenkandidaten." Weil geht davon aus, dass

die SPD bei der Landtagswahl weit besser abschneiden wird als bei der

Bundestagswahl. In jüngeren Umfragen liegen die Partei von Weil und

die CDU des Herausforderers Bernd Althusmann etwa gleichauf.



Weil hält sich rot-rot-grüne Koalition offen



Niedersachsens Ministerpräsident: Ich leide nicht unter

Ausschließeritis



Osnabrück. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD)

hält sich eine rot-rot-grüne Koalition nach der Landtagswahl am 15.

Oktober weiter offen. "Ich leide nicht unter Ausschließeritis", sagte

Weil in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag).



Allerdings sehe er seinen "politischen Ehrgeiz darin, dass die Linke

nicht in den niedersächsischen Landtag kommt", ergänzte Weil. Dies

sei "das glatte Gegenteil von Rot-Rot-Grün." Bereits bei der

Landtagswahl 2013 habe diese Strategie geklappt. "Ich bin

zuversichtlich, dass das auch 2017 gelingen wird", sagte der

SPD-Landesvorsitzende. Er habe für die niedersächsische SPD den

Anspruch, eine "profilierte sozialdemokratische Politik zu

betreiben". Demnach könnten Wähler, denen an Gerechtigkeit und

Solidarität gelegen sei, "guten Gewissens" SPD wählen. Linken-Chef

Bernd Riexinger hatte zuvor Weil vorgeworfen, die Linken zu

"dämonisieren". In einigen Umfragen hätte Rot-Rot-Grün bei Einzug der

Linkspartei in den Landtag eine rechnerische Mehrheit.







