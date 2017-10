Wirtschaft (allg.)

Fachtagung zum Thema der Arzneimittelausschreibungen und den Rabattverträgen der GKV (FOTO)

Zum zehnten Mal jährte sich 2017 der Beschluss, dass Arzneimittel

von gesetzlichen Krankenversicherungen europäisch ausgeschrieben

werden müssen. Feierlaune anlässlich dieses Jubiläums sucht man bei

den pharmazeutischen Anbietern aber vergeblich: Sie sind seither

gezwungen, regelmäßig hohe Rabattzahlungen an die GKV zu entrichten

und damit ihre eigenen Ergebnisse aus dem operativen Geschäft zu

belasten.



Die Ausschreibung von Rabattverträgen ist ein spannendes, aber

auch sehr komplexes Thema. Um als Anbieter auf dem Markt zielsicher

und kompetent agieren zu können, gilt es viele Einzeldisziplinen zu

beherrschen, denen das inhabergeführte Unternehmen PSE - Pharma

Solutions Europe und 1stLine e.K. auf einer gemeinsamen Kundentagung

am 05.Oktober im Mövenpick Hotel am Stuttgarter Flughafen einige

ausgesuchte Fachvorträge widmeten. Rund 40 Teilnehmer aus der

Pharmaindustrie waren gespannt auf Themenblöcke wie Vergaberecht,

Vertrags- und Abrechnungscontrolling und die neue

PSE-Patentschutzdatenbank®.



Wichtige Streitfragen, die in der gerichtlichen Nachprüfung von

Vergabeverfahren aktuell diskutiert werden, stellte Rechtsanwalt Dr.

Hübner aus der Kanzlei HAVER & MAILÄNDER (Stuttgart/Brüssel) vor. Dr.

Hübner zählt zu den ersten und noch immer wenigen Fachanwälten für

Vergaberecht in Deutschland, was angesichts der Problematik, die das

Thema mit sich bringt, überraschen mag: Das seit April 2016

anzuwendende neue deutsche Vergaberecht hat entgegen der

versprochenen Vereinfachung und Erleichterung zu einem signifikanten

Anstieg der Nachprüfungen vor den Vergabekammern geführt. So werden

häufig, aber häufig auch erfolglos, Verlängerungen von

Rabattvereinbarungen in Open House-Verfahren angegriffen. Doch wie

verhält man sich nun als Bewerber, wenn eine Krankenkasse in einem

Open House- oder regulären Vergabeverfahren die Leistungsbeschreibung



erst nach Übermittlung der Eignungsnachweise freischaltet? Neben

Antworten auf diese und weitere Praxisfragen, wies Rechtsanwalt Dr.

Hübner auf eine zum Jahreswechsel erwartete EuGH-Entscheidung hin,

die von Pharmaherstellern bereits mit Spannung erwartet wird. Der

Generalanwalt beim EuGH, dem sich das Luxemburger Richterkollegium

häufig anzuschließen pflegt, äußerte sich bereits zugunsten der

Pharmahersteller: Sie sollen künftig die Bemessungsgrundlage für die

von ihnen an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer um die Beiträge

mindern, die sie den privaten Krankenversicherungen nach dem

Arzneimittelrabattgesetz erstatten. Dies bedeutet effektiv eine

Minderung der an den Fiskus abzuführenden Umsatzsteuer um 19% der an

die privaten Krankenversicherer geleisteten Rabatte. Während eine

solche Minderung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage im

Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung längst praktiziert wird,

sind sich die Finanzämter bislang überwiegend einig, dass diese im

PKV-Sektor nicht zur Anwendung kommen wird.



Auch der Market-Access-Bereich ist ein hartes Pflaster. Ingo

Hüser, Inhaber von 1stLine e.K., unterstützt pharmazeutische Anbieter

mit vollautomatisierten Business-Intelligence-Lösungen: "Wir können

das Tender-Management mittlerweile ganz erheblich von zeitraubenden

Routine- und Nebentätigkeiten befreien.", meint Hüser. "Die

Pharmaindustrie braucht professionelle Lösungen für das Controlling,

da durch die Beschleunigung der Vergabeverfahren auch die

Entscheidungsprozesse auf Managementebene in immer kürzerer Zeit

ablaufen müssen." Unter anderem präsentierte er live eine Anwendung,

die das Einlesen und Prüfen von Rabattabrechnungen der Kostenträger

vollautomatisiert übernimmt. Auch die Abrechnungen der

Apothekenrechenzentren können auf diese Weise schnell und simpel zur

Prüfung der Herstellerrabatte eingelesen werden. Mit dieser

vollautomatisierten Lösung für derart komplexe Prozesse gilt 1stLine

e.K. als absoluter Vorreiter auf dem Markt.



Gespannt wartete das Publikum auch auf den Vortrag zur jüngsten

Produktentwicklung aus dem Hause PSE: Falk Rohland, Analyst von PSE -

Pharma Solutions Europe, präsentierte die neue

PSE-Patentschutzdatenbank®. Mithilfe dieses innovativen Werkzeugs

können pharmazeutische Anbieter sämtliche bestehenden und

auslaufenden Schutzrechte von Arzneiwirkstoffen uneingeschränkt

überblicken und so das Lifecycle-Management von Fertigarzneimitteln

bestmöglich planen und gestalten. Als Anbieter gilt es hier besonders

wachsam zu sein, da die ausschreibenden Stellen selbst die

Patentschutzsituation mutmaßlich nicht immer richtig erkennen. So

kann es vorkommen, dass auch Wirkstoffe mit noch aktiven

Schutzrechten für bestimmte Anwendungsgebiete für den generischen

Markt ausgeschrieben werden. Damit läuft der Originalanbieter

potentiell Gefahr, im Bereich seiner noch geschützten Indikatoren

quasi unkontrollierbar durch einen Rabattvertrag substituiert zu

werden. Beispielsweise kann die Laufzeit eines Grundpatents durch

diverse Merkmale wie Orphan-Drug-Status, Kinderarzneimittel etc. auf

Antrag beim DPMA verlängert werden. Ebenfalls kann trotz der

Familienbeziehung eines Grundpatents und der Patentfamilie nicht

immer lediglich der Wirkstoffname zur Recherche verwendet werden. In

der Tat existieren einige Faktoren, die diesen Prozess potentiell

erschweren: Neben den abweichenden Bezeichnungen, beispielsweise bei

Indikationen, können auch absichtliche oder unabsichtliche

Schreibfehler, abweichende Schreibweisen, chemische Formeln, die

Nennung von Wirkstärken, oder gar ein Inhaberwechsel, zu schlechter

Erkennbarkeit und Interpretationsfehlern führen. Genau hier setzt die

PSE-Patentschutzdatenbank® an: Sie ermöglicht eine benutzergerechte

Suche nach den Patentausläufern über das Arzneimittel selbst, seine

Wirkstoffe und den ATC-Code.



Mit dieser Neuentwicklung im Gepäck, beging das inhabergeführte

Unternehmen PSE - Pharma Solutions Europe die Kundentagung in bester

Laune, denn hier erlebt man im Oktober 2017 ein durchaus freudiges

Jubiläum: Das Unternehmen feiert sein 10-jähriges Bestehen als

Experte im Bereich der Arzneimittelausschreibungen. So fand die

Fachtagung ihren Abschluss schließlich in einer gemütlichen

Geburtstagsfeier, bei der man sogleich auf die nächsten 10 Jahre PSE

- Pharma Solutions Europe anstieß.







