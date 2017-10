Handel

Telepizza konsolidiert seine Präsenz in der Tschechischen Republik nach Umwandlung aller Forty's-Pizza-Filialen in Telepizza-Filialen

- Telepizza hat einen Joint-Venture-Vertrag mit Forty's Pizza, dem

führenden Pizzalieferservice-Unternehmen in der Tschechischen

Republik, geschlossen. Das neue Joint-Venture-Unternehmen wird von

Herrn Jakub ?lezar, dem Gründer von Forty's Pizza, geleitet.

- Telepizza plant, im Land innerhalb von drei Jahren 25 Filialen zu

eröffnen

- Telepizza besitzt aktuell 1.440 Filialen weltweit, 469 eigene

Filialen (33 %) und 971 Franchise- und Masterfranchise-Filialen (67

%)



Die Telepizza Group, das führende nicht in den USA beheimatete

Pizzalieferdienst-Unternehmen nach Anzahl der Filialen, hat die

Eröffnung seiner ersten 10 Filialen in der tschechischen Republik

angekündigt, nachdem die Joint-Venture-Vereinbarung mit Forty's

Pizza, dem führenden Pizzalieferdienst-Unternehmen in der

Tschechischen Republik, im März 2017 unterschrieben wurde. Diese

Filialen werden diese Woche in der Stadt Olomuc eröffnet. Das neue

Joint-Venture-Unternehmen wird von Herrn Jakub ?lezar, dem Gründer

von Forty's Pizza, geleitet.



Heute wurden alle Forty's-Pizza-Filialen Telepizza-Filialen. Sie

bieten den besten Geschmack der spanischen Marke mit ihrem

ausgezeichneten Teig und den besten regionalen Zutaten an, sowie

deren Erfahrung und erwiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen

Marketing, Technologie, Franchising und Lieferkette.



Pablo Juantegui, Chairman und CEO von Telepizza, erklärte: "Unsere

internationale Expansion ist einer der Schlüssel zu unserem Erfolg

und wir freuen uns auf neue Geschäftsmöglichkeiten, um unsere Marke

in die ganze Welt zu bringen. Die Eröffnungen in der tschechischen

Republik sind wichtig für Telepizza, um im vollen Umfang diese



Wachstumsmöglichkeiten zur Expansion unseres Franchise-Unternehmens

in Europa auszuschöpfen."



Wir sind sehr stolz auf die Eröffnung unserer ersten 10

tschechischen Filialen. Wir sind wirklich zuversichtlich, dass

unsere Kunden unsere Produkte und Dienstleistungen lieben werden",

kommentierte Telepizza President of International, Giorgio Minardi.



Internationale Expansion, die tragende Säule für Telepizza



Die Pläne für Telepizza in der tschechischen Republik sind

ehrgeizig. Die Unternehmensprognosen umfassen 25 Filialen, die im

Land in den nächsten drei Jahren eröffnet werden sollen.



Vereinbarungen mit führenden Unternehmen auf wichtigen Märkten

sind, neben Innovation, in der Tat ein wichtiger Bestandteil von

Telepizzas Plänen für internationales Wachstum.



"Mit ihrer großen Tradition und ihrem Fokus auf Qualität ist die

Telepizza-Marke der perfekte Partner für uns. Wir sind begeistert,

einer so großartigen Organisation beizutreten, und wir freuen uns,

unsere umfangreichen Ortskenntnisse einzusetzen, um dazu beizutragen,

dass das Telepizza-Geschäft in der Tschechischen Republik wächst",

kommentierte Jakub ?lezar.



Telepizza Group



Nach der Zahl der Filialen sind wir das größte

Pizzalieferunternehmen außerhalb der USA. Telepizza hat seinen

Hauptsitz in Madrid und ist über ein Netzwerk aus eigenen Filialen,

Franchise- und Hauptfranchiseunternmehmen in mehr als 20 Ländern

tätig, mit 1.440 Filialen weltweit, davon 469 eigene Filialen (33 %)

und 971 Franchise- und Hauptfranchise-Filialen (67 %), nach dem Stand

vom 30. Juni 2017.



Unsere Wettbewerber mit Sitz in den USA eingerechnet sind wir,

gemessen an der Zahl der Filialen, der viertgrößte Pizzalieferant

weltweit. Nach der Zahl der Filialen sind wir in unseren Kernmärkten

Marktführer (Nummer 1 in Spanien, Portugal, Chile und Kolumbien und

Nummer 2 in Polen).



Der Gesamtumsatz unseres Netzwerks, einschließlich unserer eigenen

Filialen sowie der Franchise- und Hauptfranchisebetriebe, ausgewiesen

als Umsatz der Kette ? betrug in den zwölf Monaten mit Abschluss zum

30. Juni 2017 541,2 Mio. EUR.



Telepizza ist an den Börsen von Barcelona, Bilbao, Madrid und

Valencia gelistet, der Aktienhandel begann am 27. April 2016. Die

Gesamtzahl der Aktien beträgt 100.720.679.



