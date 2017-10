du entscheidet sich für Sterlite Tech zur Optimierung seiner Infrastruktur für Datenkommunikation

ID: 1537531

(ots) -



- Sterlite Tech wird das Internet of Things und die

Fibre-to-the-Home-Netzwerkinfrastrukutr von du in den nächsten drei

Jahren durch intelligentere Technologien ausbauen



Sterlite Tech (BSE: 532374) (NSE: STRTECH), ein weltweit führender

Anbieter von Komplettlösungen für intelligentere digitale Netzwerke,

wird dem in den VAE ansässigen Telekommunikationsdienstanbieter du im

Laufe der nächsten drei Jahre ermöglichen, mithilfe von

intelligenteren Netzwerktechnologien Dienste für futuristische

Netzwerke, das Internet of Things (IoT) und Fibre-to-the-Home (FTTH)

anzubieten. Im Rahmen des Vertrags wird Sterlite Tech intelligentere

Glasfaserkabel für Anforderungen im Innen- und Außenbereich

integrieren.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/568301/Sterlite_Logo.jpg

)



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/568302/Ankit_Agarwal_Ste

rlite_Tech.jpg (http://mma.prnewswire.com/media/568302/Ankit_Agarwal_Sterlite_Tech.jpg) )



(Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/568303/Saleem_AlBlooshi_du.jpg )



du ist ein in den VAE ansässiger Telekommunikationsdienstanbieter,

der sich zum Ziel gesetzt hat, die Kommunen im Land durch die

Vernetzung mit mobilen, Festnetz- und Breitbandnetzen sowie

IPTV-Services umzugestalten. Das Unternehmen bietet auch

Carrier-Dienstleistungen, eine Datendrehscheibe, Anlagen für

Internetknoten und Satellitendienste für Rundfunkanbieter an.



Saleem AlBlooshi, geschäftsführender Vorsitzender für den Bereich

Infrastruktur und Technologie bei du, hebt die Vorteile dieser

Partnerschaft so hervor: "Das weltweite Verbraucherverhalten geht

immer mehr in Richtung Daten und wir haben uns daher zum Ziel

gesetzt, mit Dienstinnovationen die nächste Revolution im Bereich

Telekommunikation anzustoßen und die Agilität mit einer

zukunftssicheren digitalen Infrastruktur zu verbessern. Im Rahmen



dieser Neuerungen passen wir auch unsere intelligenteren

Netzwerkangebote an, die bereit für den Übergang zu Netzwerken der

nächsten Generation und dem Internet of Things sind."



Ankit Agarwal, Leiter des weltweiten Vertriebs bei Sterlite Tech,

äußerte sich folgendermaßen zum Vertrag: "Nach einer dauerhaften

Beziehung zu du über die letzten sechs Jahre haben wir die

Partnerschaft mit unserer innovativen Produktpalette an

intelligenteren optischen Kommunikationstechnologien erneuert. Dank

dieses Vertrags zählen wir zu den Hauptlieferanten von

Glasfaserprodukten mit mehr Glasfaserleitungen für die Anforderungen

von du im Bereich Internet of Things und FTTH in den VAE über die

nächsten drei Jahre. du erhält dadurch eine bemerkenswerte

Flexibilität bei seinen Angeboten an Lösungen für breitbandintensive

Anwendungen wie unter anderem Augmented und Virtual Reality sowie

selbstfahrende Fahrzeuge."



Der Schwerpunkt von Sterlite Tech liegt auf Entwicklung, Aufau und

Management intelligenterer Netzwerke anhand einzigartiger

Silicon-to-Software-Technologie und Geschäftstätigkeit in über 100

Ländern. Mit einem starken Portfolio von 155 Patenten erstreckt sich

das Kerngeschäft des Unternehmens von optischen

Kommunikationsprodukten über Systemintegrationsdienste bis hin zu

Softwarelösungen im Bereich Telekommunikation.



Informationen zu Sterlite Technologies:



Sterlite Technologies Ltd [BSE:532374, NSE:STRTECH] ist ein

globaler Technologieführer, der intelligentere digitale Netzwerke

entwickelt, aufbaut und verwaltet. Sterlite Tech ist auf sechs

Kontinenten und in mehr als 100 Ländern aktiv. Seine auf digitale

Netzwerke ausgerichteten Geschäftstätigkeiten umfassen Produkte,

Dienste und Software wie optische Kommunikationsprodukte, Netzwerk-

und Systemintegrationsdienste und OSS/BSS-Softwarelösungen. Das

Unternehmen unterhält modernste Fertigungsstätten in Indien, China

und Brasilien und hat sich zum Ziel gesetzt, das alltägliche Leben

mithilfe von intelligenteren Netzwerken neu zu gestalten. Mit einem

starken Portfolio von 155 Patenten ist Sterlite Tech die Basis von

Indiens einzigem Center of Excellence für Breitband-Forschung.

Projekte des Unternehmens sind u. a. vor Angriffen geschützte,

intelligentere Datennetze für die Streitkräfte, ländliches Breitband

für BharatNet, die Entwicklung von Smart Cities und die Einrichtung

von sehr schnellen FTTH-Netzwerken (Fibre-to-the-Home).



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sterlitetech.com



Informationen zu du



du ist ein dynamischer und mehrfach ausgezeichneter

Telekommunikationsdienstanbieter, der 9 Millionen Privatkunden

mobiles, Festnetz- und Breitband-Internet sowie Homeservices über

sein 4G LTE-Netzwerk bietet. Darüber hinaus versorgt du über 100.000

Firmenkunden mit seinem umfassenden Angebot an ICT- und Managed

Services. Seit der Firmengründung 2007 kann du sich viele

Marktneuheiten in den VAE auf seine Fahne schreiben, darunter die

Einführung des Abrechnungssystems Pay by the Second®, IPTV und ein

Self-Service-Portal.



du ist ideal aufgestellt, um die Realisierung der Vision 2021 der

VAE und die Umwandlung von Dubai in eine Smart City zu unterstützen.

du ist auch der offizielle strategische Partner des Smart Dubai

Office und der Plattformanbieter für Smart Dubai. Nach dem

erfolgreichen Test des ersten Internet-of-Things-Netzwerks in Nahost

ist du auf gutem Wege, die Bereitstellung seines IoT-Netzwerks

fertigzustellen.



Brand Finance stufte du 2016 auf Platz 12 der wertvollsten Marken

in Nahost. du wurde bereits 2013 mit dem begehrten Titel "Brand of

the Year" von Superbrands Middle East ausgezeichnet. Das Unternehmen

erhielt etliche weitere Auszeichnungen wie die ISO

27001-Zertifizierung für seine Managed Security Services. Und mit dem

Prädikat als erster Anbieter eines LEED Platinum-zertifizierten

"Green Shops" kann sich du auch als das erste Telekomunternehmen der

Welt rühmen, das 2014 einen Nachhaltigkeitsbericht gemäß den

G4-Leitlinien der GRI veröffentlichte. du wurde auch für seinen

Weltklasse-Teleport, dem größten seiner Art in Nahost, ausgezeichnet

und von der World Teleport Association unter die besten Teleports der

Welt platziert.



du gehört zu 39,5 Prozent der Emirates Investment Authority, zu

19,75 Prozent der Mubadala Development Company PJSC, zu 19,5 Prozent

der Emirates Communications and Technology LLC und der Rest verteilt

sich auf öffentliche Aktionäre. Das Unternehmen ist an der Börse

Dubai Financial Market (DFM) unter dem Namen "du" gelistet.







Pressekontakt:

Sumedha Mahorey

Telefon: +91-22-30450404

E-Mail: sumedha.mahorey(at)sterlite.com



Investor Relations: Vishal Aggarwal

Telefon: +91-20-30514000

E-Mail: vishal.aggarwal(at)sterlite.com



Saugat Chatterjee

du

Mobil: +971-55-936-045

E-Mail: saugat.chatterjee(at)du.ae



Marwa Al Malik

MSLGROUP

Mobil: +971-561-444-708

E-Mail: Marwa.AlMalik(at)mslgroup.com



Original-Content von: Sterlite Technologies Limited, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Sterlite Technologies Limited

Bereitgestellt von: otsDatum: 06.10.2017 - 05:15 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537531Anzahl Zeichen: 7780Kontakt-Informationen:Stadt: London Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.