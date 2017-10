Energie & Umwelt

Sturmtief Xavier: Versorgungslage weiter angespannt

ID: 1537535

(PresseBox) - 22.45 Uhr. In den Nachmittagsstunden des 5. Oktober 2017 zog das Sturmtief ?Xavier? großflächig über das Netzgebiet der WEMAG Netz GmbH. Dabei kam es zu zahlreichen Störungen in allen Netzebenen. Erhebliche Schäden wurden an den Mittel- und Niederspannungsnetzen festgestellt.



Derzeit sind im gesamten Netzgebiet noch etwa 10.000 Haushalte ohne Strom. Stark betroffen sind die Regionen um Conow, Lenzen, Karstädt, Hagenow, Perleberg und Wittenberge. Hier werden nicht alle Kunden über Nacht mit Strom versorgt sein.



Störungsursache waren umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste, die Schäden an den Freileitungen verursachten. Die Freileitungstrassen wurden bis spät in die Nacht von umgestürzten Bäumen beräumt und die Störungen, wo dies möglich war, behoben.



Im Laufe des morgigen Tages kann es durch die Arbeiten, die zum Herstellen eines stabilen Netzbetriebes erforderlich sind, immer wieder zu Unterbrechungen in der Versorgung kommen.



Wenn Sie einen Schaden an technischen Anlagen der WEMAG Netz GmbH feststellen, wenden Sie sich an die Störungsstelle der WEMAG Netz GmbH unter der Rufnummer 0385/755111.



Die nächste Mitteilung zur aktuellen Situation im Netzgebiet der WEMAG Netz GmbH wird am 6. Oktober 2017 um 6 Uhr veröffentlicht.



Die WEMAG Netz GmbH aus Schwerin betreibt ein Versorgungsnetz für elektrische Energie in Westmecklenburg sowie in Teilen von Brandenburg und Niedersachsen. Das Netzgebiet umfasst ca. 8.000 Quadratkilometer. Etwa 15.000 Kilometer Leitungen dienen hier der sicheren und qualitätsgerechten Stromverteilung. Die WEMAG Netz GmbH ist ein Tochterunternehmen der WEMAG AG, die sich seit Januar 2010 im Mehrheitsbesitz der Kommunen des Versorgungsgebietes befindet.





Die WEMAG Netz GmbH aus Schwerin betreibt ein Versorgungsnetz für elektrische Energie in Westmecklenburg sowie in Teilen von Brandenburg und Niedersachsen. Das Netzgebiet umfasst ca. 8.000 Quadratkilometer. Etwa 15.000 Kilometer Leitungen dienen hier der sicheren und qualitätsgerechten Stromverteilung. Die WEMAG Netz GmbH ist ein Tochterunternehmen der WEMAGAG, die sich seit Januar 2010 im Mehrheitsbesitz der Kommunen des Versorgungsgebietes befindet.

Weitere Pressemitteilungen von WEMAG AG

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 06.10.2017 - 07:30 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537535Anzahl Zeichen: 1841Kontakt-Informationen:Stadt: Schwerin Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.