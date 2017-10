Energie & Umwelt

Sturmtief Xavier löst flächendeckenden Stromausfall im WEMAG Netzgebiet aus

ID: 1537536

(PresseBox) - 19 Uhr. Das Sturmtief Xavier verursachte seit den frühen Nachmittagsstunden des 5. Oktober 2017 im gesamten Netzgebiet der WEMAG Netz GmbH zahlreiche Störungen in allen Netzebenen. In der Spitze waren bis zu 35.000 Kunden nicht mit Strom versorgt.



Besonders betroffen ist der Landkreis Ludwiglust-Parchim im Bereich zwischen Boizenburg, Hagenow, Wittenburg und Conow. Hier haben etwa 20.000 Haushalte noch keinen Strom. In diesem Bereich wird die Wiederversorgung am heutigen Tag voraussichtlich aufgrund der einsetzenden Dunkelheit nicht mehr vollständig hergestellt werden können.



WARNHINWEIS an die Bevölkerung:



Die Bevölkerung wird besonders darauf hingewiesen, dass im Einzelfall noch Gefährdungen aufgrund von Leiterseilrissen oder tief hängenden Leiterseilen und umgestürzten Masten entstehen können. Aufgrund der Vielzahl an Schadensstellen können die Einsatzkräfte nicht sofort an allen Störungsstellen sein. Bitte halten Sie zwingend deutlichen Abstand und informieren Sie umgehend die Störungsstelle der WEMAG Netz GmbH unter der Rufnummer 0385/755111, die Feuerwehr oder die Polizei.



Bedingt durch den ungewöhnlich stark böigen Wind ist der größte Teil der Störungen durch herabfallende Äste und entwurzelte Bäume verursacht worden. Die Störungsbeseitigung wird durch Straßensperrungen und umgekippte Bäume stark erschwert. Alle verfügbaren Kräfte sind im Einsatz. Wir bitten um Verständnis dafür, dass unsere Kunden durch die laufende Störungsbeseitigung in den nächsten Stunden nur schrittweise wieder mit Strom versorgt werden können.



Die WEMAG Netz GmbH aus Schwerin betreibt ein Versorgungsnetz für elektrische Energie in Westmecklenburg sowie in Teilen von Brandenburg und Niedersachsen. Das Netzgebiet umfasst ca. 8.000 Quadratkilometer. Etwa 15.000 Kilometer Leitungen dienen hier der sicheren und qualitätsgerechten Stromverteilung. Die WEMAG Netz GmbH ist ein Tochterunternehmen der WEMAG AG, die sich seit Januar 2010 im Mehrheitsbesitz der Kommunen des Versorgungsgebietes befindet.







