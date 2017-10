Vermischtes

Frosch WG Sammelband nun auch im Kindereck

(firmenpresse) - Zum zehnjährigen Bestehen der Frosch WG wurde die Jubiläumsausgabe mit den schönsten plüschigen Geschichten zusammengefasst. Diesen Sammelband finden Sie nun auch im Kindereck.



Buchbeschreibung:

Das Frosch WG Projekt wird zehn Jahre alt.

Wir möchten das mit euch feiern.

Und danken euch mit diesem Buch für eure Treue.

Unsere schönsten plüschigen WG Geschichten gibt es jetzt für euch in dieser Jubiläumsausgabe zusammengefasst.

Ein echtes Familienbuch, da findet sicher jeder etwas was ihm gefällt.‘

https://kindereck.jimdo.com/frosch-wg-geschichten/



Über das Kindereck:

Hier dreht sich alles um Literatur und Unterhaltung für Kinder.

Bücher sind etwas ganz Besonderes. Fantasie ist die stärkste und schönste Kraft, die Kinder besitzen. Deshalb ist es auch so wichtig, sie so früh wie möglich an Bücher heranzuführen. Denn hier können sie anhand der erzählten Geschichte ihre eigene Kreativität sowie Vorstellungskraft frei entfalten.

Viel Freude beim Stöbern!

http://kindereck.jimdo.com/



Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=P8BAFdztyXM



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



